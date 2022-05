Ascoli – Lecce, arbitro Ros: precedenti e statistiche

La gara Ascoli – Lecce sarà arbitrata dal signor Riccardo ROS della Sezione A.I.A. di Pordenone.

L’arbitro ROS ha 35 anni (compiuti il 14 settembre scorso) – di professione: Analista Finanziario – ha esordito in serie B nel settembre del 2014 e in Serie A nel maggio 2016.

Ha diretto, finora, le seguenti 6 partite del Lecce (le prime quattro in Lega Pro):

04.01.2014 LECCE – Salernitana 2-1 (vittoria al 94’ con Bogliacino su punizione)

13.04.2014 LECCE – Frosinone 2-0 (ancora Bogliacino in gol – espulsi Giuseppe Abruzzese e del Frosinone il mister Roberto Stellone e un giocatore)

25.05.2014 LECCE – Benevento 2-0 (Play-off)

07.06.2014 Frosinone – LECCE 3-1 d.t.s. (al 90’ 1-1) – Finale Play-off (espulsi, nei tempi supplementari Beretta e Diniz; sfumata la promozione in serie B)

31.03.2019 LECCE – Pescara 2-0 (in serie B)

03.11.2019 LECCE – Sassuolo 2-2 (in serie A – 1° gol di Filippo Falco in serie A e diventa, così, il 7° giocatore, nella storia del Lecce, ad aver segnato in Serie A, B, C e Coppa Italia)