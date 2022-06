Il Liceo Banzi protagonista della Giornata dell’Orgoglio delle Piccole e Medie Imprese

LECCE – Il Comitato Piccola Industria di Confindustria Lecce non si ferma di fronte alle difficoltà imposte dalla pandemia e grazie alle opportunità offerte dall’innovazione tecnologica organizza il 20 a partire dalle ore 10, nell’ambito della manifestazione nazionale “Pmi Day – Industriamoci”, la Giornata dell’orgoglio delle piccole e medie imprese, predisponendo per gli studenti delle V classi del Liceo Scientifico Banzi di Lecce la visita virtuale dell’azienda Isopharma srl di Sannicola su piattaforma Zoom.us.

L’obiettivo dell’iniziativa, come da tradizione, è quello di far conoscere alle giovani generazioni ma anche ad amministratori di enti locali, ad organi di informazione e agli stakeholder territoriali, le realtà produttive delle imprese e il loro impegno quotidiano in favore della crescita e dello sviluppo. La manifestazione rientra, inoltre, tra le iniziative previste dalla XIX Settimana della Cultura d’impresa e punta a valorizzare le produzioni locali e a sensibilizzare l’opinione pubblica, a partire dai più giovani, sull’importanza della tracciabilità dei prodotti, della lotta alla contraffazione, aprendo anche al concetto di resilienza.

Per questa edizione il focus sulla contraffazione appare ancora più strategico poiché il fenomeno sempre più esteso, nel post covid19 non accennerà certamente a diminuire e occorrerà mettere in campo tutte le iniziative necessarie, a partire dalla sensibilizzazione delle giovani generazioni, per arginarlo. La Resilienza è l’altro tema fondamentale che fa da sfondo al Pmi Day, con l’obiettivo di sostenere la continuità produttiva delle imprese e la tutela della salute dei lavoratori anche nei momenti di emergenza, ispirando gli studenti a fare altrettanto nella propria vita.

“Il Comitato Piccola Industria di Confindustria Lecce – ha detto il presidente Roberto Marti – si è messo al lavoro già a luglio, insieme al Comitato nazionale, per non farsi cogliere impreparato e immaginare come realizzare questa giornata, nell’incertezza degli scenari legati soprattutto alla presenza o meno degli studenti in classe dopo la pausa estiva e alla possibilità per i ragazzi di svolgere le visite aziendali. Il percorso immaginato così ha trovato una sponda fondamentale nella tecnologia e prevede un tour virtuale dei reparti dell’impresa per gli studenti e i docenti collegati attraverso i sistemi della didattica integrata. Ho pertanto avuto il piacere di coinvolgere gli allievi del Liceo Scientifico Banzi di Lecce nella visita della mia azienda.

Un’occasione per far conoscere una realtà che opera nel settore degli apparecchi elettromedicali, ma anche per riflettere insieme, interagendo con gli studenti, sull’importanza di difendere i prodotti made in Italy da quelli contraffatti. Nel corso della visita aziendale e grazie ai contributi dei relatori approfondiremo anche il concetto di resilienza, termine spesso abusato, ma che, in questo contesto, vuole spronare le giovani generazioni a non arrendersi anche in momenti di gravi difficoltà come quella che stiamo vivendo. La resilienza è un processo di crescita che passa dal vivere e poi affrontare situazioni forti e devastanti, che impattano sulla sfera emotiva e sulla capacità di reazione che ciascuno deve mettere in campo per andare avanti. Così come fanno gli imprenditori, che devono gestire l’impresa calcolando il rischio quotidiano, al quale in questo periodo si sommano gli effetti della pandemia, così i giovani possono imparare a governare il proprio vissuto e attivare processi di relazione costruttiva con il proprio contesto di appartenenza per superare i momenti più difficili”.

Il programma della giornata prevede:

Saluti (10:00-10:15)

Roberto Marti, Presidente Piccola Industria Confindustria Lecce

Giancarlo Negro, Presidente Confindustria Lecce

Presentazione PMI DAY (10.15-10.30)

Roberto Marti, Presidente Piccola Industria Confindustria Lecce

Interventi (10.30 – 11.00)

Stefano Zapponini – Coordinatore Nazionale PMI DAY, Piccola Industria Confindustria

Giulio Ferrieri Caputi – Presidente Sezione Sanità Farmaceutica Confindustria Lecce

Programmazione Video Isopharma Srl (11.00-11.15)

Conoscenza dell’Azienda (11.05-11:40)

Tour Virtuale del Laboratorio di Produzione Dermosistemi (11:40-12:10)

Conclusioni (12.10-12.40)

Antonella Manca, Dirigente Scolastico Liceo Banzi di Lecce

Cerimonia virtuale consegna attestato digitale