Delli Noci è ufficialmente assessore regionale allo Sviluppo economico: “Sfida collettiva”

Anche questa volta le anticipazioni del Corrieresalentino si sono verificate. Il nuovo assessore allo sviluppo economico della regione Puglia è Alessandro Delli Noci. Sarà una giunta, come abbiamo già detto, con 3 leccesi: una in quota Vendola. “È stata una sfida collettiva oggi diventata una vittoria collettiva, la vittoria di tutti coloro che insieme a me hanno creduto in un progetto civico per lo sviluppo e la crescita del Salento e della Puglia – spiega Delli Noci –

Nonostante il momento difficile per tutti, nonostante le difficoltà e il futuro che – oggi più che mai – appare incerto, voglio condividere con voi una gioia che è per me una forte responsabilità.

Il presidente Emiliano mi ha scelto tra gli assessori in Giunta regionale con le deleghe allo Sviluppo economico, Competitività, Attività economiche e consumatori, Politiche Internazionali e commercio estero, Energia, Reti e infrastrutture materiali per lo sviluppo, Ricerca industriale e innovazione e Politiche giovanili.

Un ruolo impegnativo che mi impone di mettermi subito al lavoro con passione e senso del dovere. Perché tra le numerose priorità che il presente ci mette di fronte vi è di sicuro quella di riuscire a tutelare la salute pubblica mantenendo in piedi le nostre aziende, tutelando il nostro sistema economico per ripartire domani con determinazione generando sviluppo e lavoro.

Vorrei gioire, ma oggi gioire è un privilegio che non posso permettermi. Vado a svolgere il mio dovere, lo faccio insieme al gruppo regionale di CON, composto da persone pronte ad affrontare il tempo che viviamo.

Vado a svolgere il mio dovere, per voi tutti, con il Salento nel cuore”.