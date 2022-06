Il nuovo disco di Helfir è un concept che racconta la vita e le sue fasi

Si chiama “The Journey” ed è il terzo disco di Helfir, progetto solista di Luca Mazzotta uscito il 6 novembre sotto l’etichetta My Kingdom Music. Il titolo si riferisce a uno dei topos letterati più percorsi, il viaggio appunto, scelto come metafora della vita, che si trasforma in una storia che ha la musica come principale elemento narrativo. Undici le tracce del concept album che segna una indiscutibile maturità del suono e della composizione e che si divide in tre capitoli tematici che partono dalla riflessione sulla meccanicità della vita e si dipana tra le emozioni, amori che nascono, sofferenze, rimpianti.

Il percorso nasce con immagini di fanciullesca felicità e speranza fino a che non ci si scontra con i lati oscuri e infine gli abissi di solitudine. L’atmosfera delle tracce si fa quindi progressivamente più cupa e pesante. La fine del viaggio percorre la solitudine e il silenzio.

Il disco è stato registrato nel pieno della pandemia, seppure attingendo a temi e scritture precedenti, in completa solitudine nello studio dell’autore Luca Mazzotta, senza poter avere altri supporti tecnici e creativi.

La scelta di microfoni ed il loro posizionamento, la selezione di amplificatori ed effetti, tutto è stato completamente guidato Mazzotta, con la consapevolezza che l’arte è lo spiraglio di luce che può dare speranza per il futuro.

Il progetto solista HELFIR nasce come esigenza personale di scrivere musiche e testi e divertirsi a suonare tutto. È una valvola di sfogo, un processo catartico ma al tempo stesso sperimentazione, invenzione, con l’esigenza di intraprendere un viaggio introspettivo.

Le tracce

Chapter I: Lying on a Blue Lawn 1. The Game 2. In My Dream 3. The Past 4. Clouds Chapter II: Table of Diners 5. In the Pale Land 6. The Gathering 7. No Escape Chapter III: Tree of the Abyss 8. Traces of You 9. Tied to the Ground 10. Uncensored 11. Silent Path

L’album è sulle piattaforme musicali come Apple Music e Spotify e su Youtube.

