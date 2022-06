Riapre il Mercato di Settelacquare: un segnale di coraggio e speranza per Lecce

Sono stati giorni difficili, fatti di angoscia e momenti di sconforto, quelli che hanno vissuto gli operatori del Mercato di Settelacquare che per due settimane ha chiuso i battenti per colpa di quel virus che tutti ormai conosciamo e che colpisce non solo coloro che lo contraggono, ma un’intera società.

Oggi finalmente la buona notizia: il Mercato di Settelacquare riapre e non solo gli operatori, ma tutta la città possono tirare un piccolo e significativo sospiro di sollievo.

Al fianco degli oltre 40 commercianti (e delle loro famiglie), in queste due settimane, si è schierato il Claai Puglia che li ha supportati promuovendo un tavolo di confronto con l’Amministrazione comunale e ideando un messaggio promozionale che rimarrà affisso all’entrata della struttura.

La voglia di ricominciare è tanta, ma anche l’entusiasmo e la speranza che finalmente e la ruota inizi a girare per il verso giusto.

Ovviamente la riapertura non basta.

Afferma Claai Puglia: “Il prossimo passaggio urgente e fondamentale, da qui in avanti, dovrà essere l’apertura del mercato in Piazza Tito Schipa. Vigileremo sui tempi per la realizzazione ed il passaggio di tutti gli operatori nella nuova location. La collocazione naturale del mercato Leccese dovrà essere quella di Piazza Tito Schipa, a due passi dal cuore commerciale e dal centro storico cittadino. Lecce ha urgenza che il Mercato Tito Schipa venga aperto, ciò favorirebbe un’altra tappa turistica all’interno delle mure cittadine. Madrid. Barcellona o Istanbul sono solo alcune di grosse capitali europee che hanno reso i loro mercati cittadini fonte di ispirazione turistica in grado di attrarre molti avventori al loro interno.”

