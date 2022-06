“Seminiamo speranza”: il progetto degli “Angeli di quartiere” che crea unità nella moltitudine

Non un nuovo progetto, quello che raccontano Tonia Erriquez e Ada Scarcia, rispettivamente presidente e vice presidente dell’associazione “Angeli di quartiere” (che da meno di 2 settimane vanta anche una nuova sede a Surbo), ma il proseguo di un’iniziativa partita 4 anni fa al motto di “Seminiamo Speranza”.

“Con questo progetto – spiega la vicepresidente Ada Scarcia – vogliamo sottolineare l’ impegno di tutti noi volontari a seminare speranza tra le famiglie che seguiamo da tempo e non solo.

L’iniziativa ci vedrà coinvolti in 4 strutture a Lecce: Comunità di minori Tam, la Parrocchia di Sant’Antonio a Fulgenzio, Parrocchia di San Bernardino Realino, un quartiere della 167/C in piazzale Cuneo seguito da tempo da Fabio Bonatesta e la sua Ass.ne Villeggiatura in panchina “

“Una nuova piantumazione – sottolineano le due coordinatrici volontarie di Surbo, Loredana Lanzone e Katia De Cillis, verrà effettuata presso la Parrocchia di Santa Maria del Popolo di Surbo seguita da Don Mattia Murra alla presenza dell gentile.

I 5 melograni che sono stati donati dal Vivaio Tarantino per mano e collaborazione di una nostra sostenitrice ed imprenditrice Manuela Laudisa dei Vivai Rizzo di Squinzano verranno piantumati nella giornata di oggi.”

“Sarà il nostro volontario agronomo Antonio Lillo a spiegare il significato della scelta e le sue proprietà. Il melograno (Punica granatum) – spiega Lillo – è simbolo di abbondanza, fertilità e fedeltà. Il suo frutto è una bacca. Nella religione ebraica rappresenta anche la correttezza e l’onestà: secondo questa tradizione la melagrana contiene 613 semi (o arilli) che rappresentano le 613 perle di saggezza contenute nella Torah (Legge). Il suo succo è una sorgente di vitamine (vit. C), di potassio (K) e polifenoli antiossidanti. La melagrana è uno dei 7 doni della Terra Promessa, un vero miracolo della Natura. Nel Cantico dei Cantici – continua Lillo – un verso cita: ‘I tuoi germogli sono come un campo di Melograni, con i suoi squisiti frutti’ come il suo frutto crea dalla molteplicità dei suoi semi un’unità.

“Quello che nello specifico- specifico conclude Erriquez vorremmo essere noi Angeli di quartiere per la comunità: unità nella moltitudine!”