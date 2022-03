Siglato un protocollo d’intesa tra “Movimento Idee e Rinnovamento” e “KS Travel & Business” per promuovere le eccellenze salentine in Cina

Il “Movimento Idee e Rinnovamento”, presieduto da Giancarlo Capoccia, ha siglato un protocollo d’intesa con la società “KS Travel & Business”, rappresentata dalla Dott.ssa Siming Wu, al fine di promuovere le eccellenze del territorio salentino nel mercato cinese.

Il protocollo prevede anche la ricerca di potenziali acquirenti e di partner commerciali con i quali valutare possibili sinergie ed opportunità di business; il tutto con il supporto della società della CEO cinese. Le prime consulenze, analisi, valutazioni di mercato verranno erogate gratuitamente a tutti gli aderenti al Movimento, offrendo, così, alle aziende, agli imprenditori interessati ad entrare in siffatto mercato, nuove prospettive di sviluppo, soprattutto in questo particolare momento di estrema difficoltà per l’economia italiana.

Non ci sono grosse prospettive di crescita per i mercati europeo e italiano. La crisi economica che ha attanagliato l’Europa nell’ultimo decennio ha limitato nettamente gli introiti di svariati settori. vuole finire in un baratro. O si riducono i profitti delle imprese oppure si decide di espandere i propri orizzonti commerciali al mercato estero, creando nuove occasioni e maggiore clientela.

E’ questa l’opportunità che, come Idee e Rinnovamento ci sentiamo di offrire agli imprenditori della nostra terra. Anche questa sarà una sfida che affronteremo con i massimo impegno e serietà.