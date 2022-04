Prosegue a porte chiuse l’attività dell’Orchestra Sinfonica di Lecce e del Salento Oles

LECCE – Disponibili da sabato 12 dicembre i concerti in streaming dell’Orchestra Sinfonica di Lecce e del Salento, nell’ambito della programmazione sinfonica 2020. L’Oles ha deciso di reagire alla chiusura dei teatri proseguendo con la trasmissione online, senza pubblico e con i musicisti in presenza. Le prove e le registrazioni sono in corso da giorni al Teatro Apollo di Lecce con la partecipazione di direttori e interpreti solisti.

I concerti trasmessi a dicembre saranno tre, ciascuno fruibile online a pagamento e arricchito da brevi guide all’ascolto. Da lunedì 7 dicembre sarà possibile acquistare i biglietti per i concerti in onda il 12, il 19 e il 26 dicembre alle ore 20.45 sulla piattaforma orchestraoles.xarena.it.

«La musica non si ferma, anzi aumenta la sua offerta perché ogni concerto disponibile online potrà essere acquistato e fruito per un periodo di sei giorni a partire dalla prima messa in rete, con una “maratona” finale di tutti i concerti. La produzione in streaming consente all’Oles di continuare la sua attività evitando una ulteriore contrazione dell’offerta culturale e una diminuzione drammatica dell’occupazione musicale. Oles “crede” nello streaming non solo come una parentesi provvisoria ma come supporto strutturale e costante all’attività di un’orchestra sinfonica. È importante, in tal senso, il sostegno della Regione Puglia. Lo streaming è l’occasione per cominciare a cambiare passo, allargando i confini ormai stretti del pubblico in sala. Non si tratta di sostituire lo spettacolo dal vivo con le piattaforme digitali, ma di integrare questi mondi per migliorare qualità e fruizione della musica classica», sostiene la direzione di Oles.

Si parte il 12 dicembre con un concerto nato in collaborazione con l’Associazione Musica Civica di Foggia, “Max Bruch: l’ultimo dei romantici”, interpretato da Ksenia Milas, Oleksandr Semchuck e Dino De Palma con la direzione di Filippo Arlia. Il 19 dicembre il violoncellista Roberto Trainini interpreta le Variazioni rococò di Čajkovskij, con Pietro Rizzo alla guida dell’Oles impegnata anche nella Sinfonia “Scozzese” di Mendelsshon. Si prosegue il 26 dicembre con il pianista Giuseppe Albanese. A dirigere l’Oles, in “Per sempre Beethoven”, Jacopo Sipari di Pescasseroli. La stagione in streaming prosegue a gennaio 2021 con un programma mozartiano (solisti Andrea Manco e Fabrizio Meloni) e il concerto “Buffi in scena”, con Roberto De Candia e Domenico Colaianni. Entrambi i concerti saranno diretti da Michele Nitti. Biglietti disponibili su Vivaticket al costo di 1 euro per il concerto iniziale e 3 euro per i successivi.

La programmazione in streaming s’inserisce nella programmazione “Custodiamo la Cultura in Puglia” finanziata da Regione Puglia con la collaborazione del Teatro Pubblico Pugliese, è realizzata inoltre con il contributo del Mibact e del Comune di Lecce.