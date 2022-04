“Compra trepuzzino”: lo spot che strappa un sorriso invitando agli acquisti locali

TREPUZZI (Lecce) – Si sono improvvisati attori per un giorno per mandare un messaggio ai loro concittadini: gli acquisti natalizi fateli da noi. Succede a Trepuzzi, dove i commercianti dal paese si sono trasformati nei simpatici protagonisti di uno “spot” tutto natalizio, girato all’interno delle loro attività. Hanno chiamato a raccolta amici e parenti (pochi alla volta, nel rispetto delle norme anticontagio) e hanno chiesto loro di interpretare dei ruoli, per raccontare il proprio lavoro di ogni giorno, l’impegno e la dedizione per offrire sempre il meglio ai clienti.

Lo hanno fatto mettendosi in gioco e sfidando la timidezza e questo perché, uniti, sperano di vincere questa battaglia contro un nemico invisibile che ha svuotato le strade e le tasche. A fine estate le vendite non andavano male. Poi la tanto temuta seconda ondata ha colpito ancora. Non resta, dunque, che confidare nella magia del Natale.

“Compra trepuzzino” è dunque il titolo di un corto di 4 minuti, pubblicato sui social, che racconta un Natale diverso dagli altri: un Natale da salvare tutti insieme, tendendo una mano al prossimo, con il grande obiettivo di preservarne lo spirito. Comprare locale, in questo momento storico più che mai, significa scongiurare la chiusura di un’attività del proprio paese. Significa darsi una mano l’uno l’altro, iniziando dalle persone più vicine. Il divieto di spostamento, come per magia, si trasforma così in un’occasione: una spinta a conoscere di più quello che la propria cittadina offre, senza dover necessariamente spostarsi altrove oppure optare per gli acquisti on line.

Ecco dunque cosa si nasconde dietro agli improbabili attori di questo video: un gruppo di commercianti che non vuole arrendersi e spera di poter contare sul supporto dei propri compaesani.

Lo spot è patrocinato dal Comune di Trepuzzi.

