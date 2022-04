Gazzetta Mezzogiorno: sindacati, sciopero di tre giorni dei lavoratori poligrafici

“Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil, Ugl, la Rsu, le lavoratrici e i lavoratori poligrafici tutti de La Gazzetta del Mezzogiorno riuniti in assemblea sabato 5 dicembre prendono atto che i signori Ladisa nonostante le dichiarazioni di tutela nei confronti dei lavoratori poligrafici pubblicate su La Gazzetta del Mezzogiorno dello scorso 20 e 21 novembre, e nonostante l’accordo sottoscritto con le organizzazioni sindacali e Rsu, nel quale si conferma la volontà di mantenere sia i livelli occupazionali, sia le remunerazioni economiche che hanno consentito l’affitto del quotidiano, presentano un piano di tagli occupazionali lacrime e sangue non mantenendo fede né alle dichiarazioni né tantomeno agli accordi sottoscritti.” Lo comunica in una nota la Cisl.

“Tagli che riguardano solo la componente poligrafica considerando evidentemente che in un quotidiano, a modo di pensare dei signori Ladisa, la componente redazionale è la parte nobile mentre le lavoratrici e i lavoratori poligrafici carne da macello da utilizzare in ambiti non confacenti la loro decennale esperienza nel settore.

Pertanto Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil, UGL Chimici, la Rsu e i lavoratori poligrafici della Gazzetta del Mezzogiorno dichiarano da oggi, 6 dicembre, tre giorni di sciopero (intero turno) per contrastare il piano dei signori Ladisa che non rispetta la professionalità e la dignità dei lavoratori.

Chiede altresì ai Curatori dott. Zito e dott. Castellano di far rispettare le clausole del bando di gara e alla Regione Puglia di essere garante del rispetto delle regole degli accordi sottoscritti da entrambe le parti contrattuali.”