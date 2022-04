“I vecchi e il tempo”, un video con la poesia di Paola Aralla dedicato a chi ha sofferto di più nella pandemia

LECCE – In occasione delle feste vi proponiamo un piccolo omaggio da dedicare a tutti i nostri “vecchi”, quei “vecchi” che ancora una volta si stanno sacrificando per tutti noi, silenziosamente, come abbiamo visto fare ai nostri genitori e ai nostri nonni…

Delle parole scritte da un’autrice salentina e un video con una splendida danza che ci parla anche degli anziani e della loro esistenza al tempo del covid: “È un sincero augurio per tutti e per tutto ciò che possiamo desiderare in un momento così particolare che unisce incredibilmente tutto il mondo… Un respiro d’amore che ci manca più della stessa aria…”. Scrive l’autrice Paola Aralla.