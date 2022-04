Le pagelle dei giallorossi: Paganini – Corini condannano il Lecce

Gabriel 7,5: meriterebbe una statua perché non ha ancora ammazzato nessuno dei suoi compagni, visto che ogni partita sono loro a causare i gol delle squadre avversarie. Lui compie due miracoli, altre due volte ci pensano i legni ma Paganini ha voluto infierire oltremodo. San Gabriel!

Adjapong 6,5: bene nel ruolo di terzo di destra anche se così si è depotenziata la sua qualità migliore ovvero la corsa. Ma mettere Meccariello e spostare Adjapong più avanti sin dall’inizio era qualcosa di troppo difficile da ipotizzare?

Lucioni 7: signore della difesa in una posizione che sembra cucita su di lui. Puntuale nelle chiusure e sontuoso negli anticipi. Non poteva prevedere l’assist di Paganini per l’eurogol di Strafezza.

Zuta 7: partitona come braccetto mancino della difesa a tre. Dietro è il solito gladiatore e davanti riesce a scambiare bene con Calderoni formando una catena di sinistra estremamente produttiva.

Paganini 3: dopo essersi girato in area di rigore in occasione del secondo gol di Forte contro il Venezia decide di rinviare verso il centro, in area di rigore giallorossa, un cross proveniente da destra. Questi orrori (la “o” non è un errore di battitura) non si fanno nemmeno sui campi di terra di terza categoria!

Falco sv

Majer 6,5: in fase difensiva c’è, in uscita il suo palleggio diventa prezioso e in fase offensiva va anche vicino al gol sfruttando uno dei suoi tipici inserimenti. In pratica una mezzala vera che fa il suo ruolo.

Henderson sv

Tachtsidis 6: media voto tra l’8 quando gioca a due tocchi e manda in porta Coda e il 4 di quando dimostra di non conoscere i propri punti deboli portando palla in velocità. O meglio, dovrebbe essere in velocità

Mancosu 6,5: agisce bene nel ruolo di mezzala sinistra riuscendo a trovare spazio tra le linee alle spalle del duo Coda-Stepinski. Il primo tempo è lui a creare le occasioni più pericolose per i giallorossi ma, soprattutto, chiude da campione in scivolata una ghiotta occasione per la Spal.

Listkvoski 6: non entra male, anzi. Mette subito un cross interessante provando a creare qualcosa con personalità e intraprendenza. Poi il gol della Spal stravolge tatticismi e costruzione della manovra.

Calderoni 6,5: sembra in netta crescita e lo dimostra anche oggi riuscendo a formare una coppia importante assieme a Zuta. Forse la possibilità di dover dividere la corsia di sinistra con il numero 24 giallorosso gli permette di dosare meglio le energie.

Coda 4,5: un attaccante che sia tale su due palle gol nitide deve buttarne dentro almeno una perchè poi il calcio, che ha scritto le sue regole dalla notte dei tempi, ti punisce.

Stepinski 5: ancora nettamente insufficiente. Non punge davanti e non offre nemmeno quel dinamismo e quel pressing di cui il Lecce avrebbe avuto bisogno.

Pettinari sv

Lanna (Corini) 3: il voto equivale ai punti che hanno portato a casa nelle ultime cinque partite: tre pareggi e due sconfitte. L’ossessione Paganini sta diventando qualcosa di compulsivo. L’unico giallorosso che oggi stava facendo male. La scelta più logica sarebbe stata quella di mettere Meccariello braccetto di destra e alzare Adjapong, invece… La gestione della rosa, poi, è nettamente insufficiente: qualità e abbondanza gestite negli ultimi minuti delle partite a risultato spesso compromesso. Vale ancora la pena insistere con Corini?