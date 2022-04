Le pagelle dei giallorossi: Rodriguez esordio tarantolato; Mancosu poesia

Gabriel 6: sufficienza di stima solo perché di solito è lui la vittima degli errori dei suoi compagni. Questa volta però ha colpe importanti in occasione del gol vicentino: la palla in area piccola non si sceglie di far passare.

Link Sponsorizzato

Adjapong 5: male a tratti malissimo. In avanti si vede poco e le idee sono spesso confuse. In fase difensiva è leggerino a volte pessimo come in occasione del gol del Vicenza. Errori che alle scuole calcio spiegano perché non si devono fare.

Link Sponsorizzato

Lucioni – Meccariello 6,5: è sembrato di rivedere il duo difensivo della Serie B targata Liverani. Attenti, puntuali e cattivi anche se poi si é sofferto oltremodo sui traversoni bassi.

Zuta 7: una delle migliori prestazioni in giallorosso. Gladiatore dietro e propositivo in avanti. Al contrario di Adjapong risulta uno sbocco costante nella metà campo veneta.

Majer 6: se il Lecce avesse realizzato almeno un gol mentre lui era in campo il suo voto sarebbe stato mezzo voto più alto perché comunque non fa male. Purtroppo non fa nulla di eccezionale per lasciare il segno.

Henderson 7: impatto devastante che gli permette di ribaltare la partita prima fornendo l’assist a capitan Mancosu e poi calciando verso la porta la palla che l’ex canterano del Real Madrid ha deviato in rete.

Tachtsidis 6,5: a volte, spesso, esagera nella conduzione della palla. Però la sa presenza in mezzo è imprescindibile.

Listkowski 6,5: quando si trova quei 15 metri più avanti si vede che si trova più a suo agio. Per indole porta palla e verrebbe saltare l’uomo. Nel centrocampo a tre deve toccare meno palloni al servizio degli altri.

Mancosu 7,5: il suo gol è poesia.

Coda 6,5: si sbatte tanto, tantissimo, spesso anche per il suo compagno di reparto. Avrebbe meritato il gol che Mancosu ha provato ad regalargli alla fine. Purtroppo era sfinito per mettere la giusta cattiveria.

Stepinski 4: dispiace dirlo ma così è irritante. Un attaccante può anche non tirare in porta ma essere ugualmente utilissimo alla squadra mettendoci grinta e abnegazione. Lui oltre a non mettere le ultime calcia in porta ma lo fa con assenza assoluta di cattiveria.

Rodriguez 7: entra come morso dalla tarantola e infatti in maniera tarantolata realizza la rete del 2-1. Purtroppo il clima freddo e uggioso lo fa ricade in un infortunio muscolare.

Bjorkengren sv

Corini (Lanna) 6: la testa de ragazzi era pesante. L’importante era vincere e vittoria è stata. Però si soffre ancora troppo per una squadra che ha le carte in regola per un campionato da protagonista.