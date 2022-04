Titolo dell’Unione Europea: Carafa a testa alta in Francia. Vince Toucher ai punti

Non è riuscito a portare a casa la cintura, ma è tornato in Salento con una valigia traboccante di carattere. Giuseppe Carafa ha dato filo da torcere a Massi Toucher per ben dodici riprese, nell’ambito del match valevole per il titolo vacante dei pesi superleggeri che si è svolto a Levallois (Francia). Il pugile della scuderia Conti Cavini ha perso ai punti dimostrando di essere all’altezza di un grande avversario. Il campione italiano, e vincitore del titolo internazionale del Mediterraneo, si è presentato in terra transalpina al fianco dei tecnici Francesco Stifani della BeBoxe di Copertino e Salvatore Carafa dalla Boxe Terra d’Otranto di Matino.

Il pugile di Ugento ha avuto il merito di giocarsi le sue carte sino al suono dell’ultima campana, lasciandosi preferire in alcuni dei tanti round disputati sul ring francese. I colpi più incisivi, però, li ha portati a segno Toucher. Carafa ha subito qualche colpo di troppo nelle prime riprese, salvo poi riprendersi alla grande iniziando ad incalzare l’avversario con maggiore determinazione. Il francese però è tornato a far male al settimo round, ma il Carafa stoicamente è uscito dalla seconda crisi dell’incontro con grande coraggio rispondendo colpo su colpo sino alla fine del match. Anche i pochi presenti (tutti di nazionalità francese) al termine dell’incontro hanno applaudito l’ottimo Carafa, riconoscendo quindi le capacità di un atleta che non ha mai indietreggiato sul quadrato.

Link Sponsorizzato

“Per la prima volta ho combattuto dodici riprese in territorio straniero – commenta Giuseppe Carafa a fine match -, ma il mio avversario ha combattuto molto bene e ha meritato questa cintura. Dovrò allenarmi meglio perché le attenuanti in questo sport non esistono. Ad ogni modo non finisce qui. Posso ancora migliorare molto e prendere il meglio da queste esperienze. Perché o vinco o imparo. E in questo caso sento di aver imparato tanto”.

Anche il maestro Stifani si è soffermato sulla prova del suo pupillo: “Speriamo ci possa essere una rivincita perché Giuseppe ha affrontato un pugile forte ma sicuramente alla sua portata. Purtroppo hanno inciso altri fattori. La preparazione a causa della pandemia non poteva essere ottimale. Proprio a causa del Covid Carafa non saliva sul ring da tanto tempo e non abbiamo avuto la possibilità di disputare un match preparatorio prima di questo importante appuntamento. Ad ogni modo Giuseppe ha fatto un ottimo match e confidiamo in un 2021 ricco di soddisfazioni”.

Link Sponsorizzato