Assalto armato alla Coop in pieno lockdown, arriva la condanna per i due giovani rapinatori

MONTERONI/TAURISANO (Lecce) – In pieno lockdown, lo scorso 7 aprile, fecero irruzione nel supermercato “Coop” di Monteroni col volto coperto da sciarpe e mascherine protettive e, brandendo una pistola, minacciarono la commessa e si fecero consegnare l’incasso della giornata, circa mille euro. Arrestati lo scorso giugno dai carabinieri, nelle scorse ore sono stati condannati.

Si tratta di Salvatore Saracino, 24enne di Taurisano, e di Emanuele Antonio Genovasi, 25enne di Monteroni, condannati dal gup del Tribunale di Lecce Laura Liguori – in abbreviato – rispettivamente a 4 anni e 8 mesi di reclusione e tre anni e quattro mesi di reclusione a fronte di una richiesta di 4 anni invocata dal pubblico ministero Francesca Miglietta. I due imputati, a cui sono state concesse le attueuanti generiche, dovranno inoltre pagare una multa di 15mila euro.

La coppia di banditi venne arrestata (Saracino in carcere, Genovasi ai domiciliari) il 29 giugno scorso con le accuse di rapina aggravata, porto e detenzione di arma da sparo in concorso. Ad incastrare i malviventi ci pensarono i carabinieri della Compagnia di Lecce e i colleghi della stazione di Monteroni che, grazie ai filmati delle telecamere ed alle testimonianze dei presenti, riuscirono in pochi mesi a stringere il cerchio attorno ai due giovani. Saracino e Genovani erano difesi rispettivamente dagli avvocati Silvio Caroli e Massimo Bellini.