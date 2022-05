“Nella discarica rifiuti e rifiuti mai rimossi”: fu inquinamento ambientale, cinque imputati eccellenti rischiano il processo

CAVALLINO (Lecce) – È destinata ad approdare davanti ad un gup l’inchiesta sulla gestione della discarica di Cavallino diventata nel tempo un’emergenza ambientale. Il procuratore aggiunto Elsa Valeria Mignone ha avanzato richiesta di rinvio a giudizio a carico di due sindaci di Cavallino che, alla guida del Comune di Cavallino dal 2002 ad oggi, non avrebbero mai del tutto risolto l’emergenza rifiuti sfociata negli anni in un’emergenza ambientale, oltre ai legali rappresentanti delle due società che hanno gestito la discarica abusiva e il Responsabile del procedimento per i Lavori di bonifica e messa in sicurezza provvisoria delle aree di deposito ecoballe. L’accusa è di inquinamento ambientale colposo e delle contravvenzioni di grida e manifestazioni sediziose ed esercizio abusivo della discarica.

I due sindaci (alla guida del Comune di Cavallino dal 2002 ad oggi) sono due dei cinque indagati destinatari di un avviso di conclusione, a firma del procuratore aggiunto Elsa Valeria Mignone, in cui compaiono anche i legali rappresentanti delle due società che hanno gestito la discarica abusiva e il Responsabile del procedimento per i Lavori di bonifica e messa in sicurezza provvisoria delle aree di deposito ecoballe.

Le conclusioni di un lungo lavoro investigativo condotto in prima linea dalla Sezione di polizia giudiziaria aliquota Carabinieri insieme alla polizia provinciale e all’Arpa sono state così definitivamente messe nero su bianco. Sopralluoghi, prelievi nella falda, acquisizione di una mole impressionate di carte hanno permesso di ricostruito la gestione della discarica a partire dal 2002 quando l’allora Commissario Delegato per l’emergenza ambientale della Regione Puglia Raffaele Fitto aveva inizialmente deputato la piattaforma allo stoccaggio temporaneo. In quella discarica, che sorge nei pressi di Masseria Guarini, gli indagati avrebbero adibito l’area estesa su una superficie complessiva di 8mila e 472 metri quadrati a deposito permanente di ecoballe per un volume complessivo di ben 59mila e 90 metri cubici di cui 28mila e 108 mc sotto il piano di campagna e 37mila e 937 mc in sopraelevazione.

Ecoballe tuttora presenti, contesta la Procura, per complessivi 48mila e 780 metri cubici di rifiuti con impermebializzazione assolutamente inadeguata al contenimento. Da qui la contestazione degli inquirenti: gli indagati avrebbero realizzato una discarica abusiva senza rimuovere le ecoballe nonostante fosse terminata la fase emergenziale con l’avvio del ciclo dei rifiuti nel 2009 e nonostante fosse stato attivato l’impianto di produzione di Css (combustibile solido secondario) dalla frazione secca derivante dal trattamento di Rsu (rifiuti solidi urbani) di tutta la Provincia di Lecce.

Tale gestione, protrattasi negli anni, avrebbe determinato altri effetti collaterali quali un deterioramento significativo del suolo con un accumulo di liquidi all’interno della discarica presente anche nei pozzetti di ispezione del percolato, certamente inquinato dal contatto diretto con le ecoballe, con contenuto salino; un elevato quantitativo di percolato (403 mg/l); un’anomala concentrazione di ammoniaca (280 mg/l); un eccesso di ferro, manganese e benzene determinando di fatto anche emissione di odori molesti nei paesi limitrofi. Un problema, quest’ultimo, che ha avuto pesanti ripercussioni nel vissuto di migliaia e migliaia di residenti.

Per un monitoraggio autonomo è stato istituito anche un comitato di liberi cittadini che ha sollecitato più volte controlli e accertamenti di Procura e Arpa che in questi anni hanno avviato monitoraggi costanti per comprendere le falle nella gestione. Al momento non è stata ancora attivata la procedura di caratterizzazione del sito per provvedere ad un’eventuale bonifica e nei mesi scorsi il vento delle polemiche era ritornato a soffiare impetuoso dopo la decisione della Regione Puglia di accogliere nella discarica di Cavallino i rifiuti indifferenziati provenienti dalla Calabria. A breve un gup fisserà la data dell’udienza preliminare in cui dovranno comparire gli imputati.