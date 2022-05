Covid, 657 casi: 81 nel leccese. Salgono i pazienti nella rianimazione covid del DEA

PUGLIA – Il SARS-CoV-2 non arresta la sua avanzata e continua a colpire proditoriamente. Diversi infermieri e oss dell’ospedale di Scorrano hanno contratto il virus: il SISP dell’Asl è al lavoro per il tracciamento sui tantissimi contatti dei positivi, dopo la scoperta di diversi focolai (ci sono 41 nuovi positivi in quarantena). Salgono anche i ricoverati: ora in Puglia sono 1.544. Continua a lievitare velocemente il numero dei guariti: sono 41.468. Brutte notizie dalla terapia intensiva covid del DEA di Lecce: i numeri sono in aumento da qualche giorno. Sono diventati 18 i ricoverati nella rianimazione del centro covid leccese: gli ultimi pazienti arrivati (quattro ricoveri in una settimana provenienti dal sud Salento, gli ultimi da Alessano, Taurisano e Taviano). Trasferito al DEA anche un paziente della terapia intensiva del reparto di Cardiochirurgia. Intanto, la sindaca Silvia Tarantino informa la cittadinanza che migliora la situazione contagi a Porto Cesareo: ci sono 6 positivi e 13 residenti in quarantena fiduciaria.

IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO

Link Sponsorizzato

Oggi, giovedì 7 gennaio 2021, sono stati registrati 3.176 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono emersi 657 casi positivi: 170 in provincia di Bari, 95 in provincia di Brindisi, 50 nella provincia BAT, 137 in provincia di Foggia, 81 in provincia di Lecce, 129 in provincia di Taranto. 5 casi di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuiti.

Sono stati registrati 21 decessi: 6 in provincia di Bari, 7 in provincia BAT, 1 in provincia di Brindisi, 3 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto.

Link Sponsorizzato

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.088.595 test.

41.468 sono i pazienti guariti.

53.541 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 97.603, così suddivisi:

37.704 nella Provincia di Bari;

11.130 nella Provincia di Bat;

7.148 nella Provincia di Brindisi;

21.263 nella Provincia di Foggia;

7.688 nella Provincia di Lecce;

12.040 nella Provincia di Taranto;

538 attribuiti a residenti fuori regione;

92 provincia di residenza non nota.