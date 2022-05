In casa con amici a consumare droga: nei guai il proprietario, arrestato per spaccio un 33enne

CORSANO (Lecce) – Un arresto per spaccio ed una denuncia a piede libero per avere adibito la propria abitazione a ritrovo di amici per consumare sostanze stupefacenti.

È l’esito dell’operazione antidroga condotta nelle scorse ore dai carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia di Tricase, unitamente alla stazione di Corsano, a seguito di una mirata attività di polizia giudiziaria volta alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Ai domiciliari è finito il 33enne Ippazio Raona, già noto proprio per reati in materia di droga, sorpreso durante il blitz in possesso di 4 dosi contenenti circa 4 grammi di eroina, di un bilancino di precisione nonché materiale per confezionare lo stupefacente e 50 euro, ritenuti provento dello spaccio.

Nei guai, però, come detto, è finito anche il padrone di casa, P.C., di 44 anni, anche lui già noto, per aver adibito la sua abitazione (in cui sono stati trovati droga e materiale appartenenti al 33enne arrestato) a ritrovo abituale di persone dedite al consumo di sostanze stupefacenti.