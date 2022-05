Puglia in zona gialla da lunedì, ma nei weekend si torna arancioni. Lopalco chiede misure più pesanti

PUGLIA – La nostra regione sarà zona gialla da lunedì 11 gennaio 2021 (con bar e ristoranti aperti fino alle 18), ma tornerà arancione solo nei weekend, per il momento. Il coprifuoco dalle 22 alle 5 resterà in vigore). Come ci ha spiegato il direttore del Dipartimento Salute della regione Puglia, Vito Montanaro, in una recente intervista, gli indicatori del nostro territorio sono da zona gialla, ma a scopo precauzionale, per evitare gli assembramenti del fine settimana, il governo ha deciso di limitare gli spostamenti tra comuni e di chiudere bar e ristoranti il sabato e la domenica. L’Istituto Superiore della Sanità, sul piano nazionale, segnala un aumento dei contagi (rt sopra all’1). Si tratta di misure che nella provincia di Lecce, dove i cittadini attualmente positivi sono 1753 e quelli in terapia intensiva covid-19 sono 18, sembrano pesanti, viste le proporzioni dei numeri del contagio rispetto alla popolazione. Però la curva del contagio risale e molti pensano che decretare la zona arancione per tutta Italia sarebbe stata la soluzione migliore. Finiranno in zona arancione stabilmente invece Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Calabria e Sicilia: ci si potrà muovere liberamente all’interno del proprio comune, nei limiti del coprifuoco che dura dalle 22 alle cinque del mattino, bar e ristoranti saranno aperti solo per l’asporto e non si potrà andare nelle seconde case (queste regole varranno anche per la Puglia nei weekend).

A Lecce risalgono i covid-positivi a 206 residenti su una popolazione di 97mila abitanti: proporzioni non così allarmanti come in altre città italiane. Ma il professore Pierluigi Lopalco, attuale assessore alla Sanità della Regione Puglia, spiega che in realtà le misure dovrebbero essere anche più severe di queste: per la scuola ha già provveduto facendo slittare gli ingressi in presenza al 15 gennaio e ha espresso la sua linea al governo anche sugli spostamenti.Il noto epidemiologo vorrebbe un semaforo sempre arancione per l’invernata: il giallo del lunedì lo preoccupa. “Se io fossi il virus, guarderei il mio ospite umano esterrefatto – spiega il professore – Magari anche un pizzico di rispettosa ammirazione per aver esercitato un tale sforzo artistico. Ma certamente esterrefatto. Se è vero che il colore di una regione debba variare al variare del rischio, difficile ipotizzare che il rischio di contagio o di tenuta del sistema sanitario possa essere talmente altalenante.

In molte regioni italiane il colore arancione ha funzionato in autunno. Coprifuoco, chiusura al pubblico di bar e ristoranti e limitazioni allo spostamento fra comuni ha sortito il positivo effetto di limitare i contatti sociali non essenziali. Siamo in piena seconda ondata. Il virus circola in tutto il Paese più o meno con la stessa intensità. Non sarebbe stato meglio fissare un bel colore arancione omogeneo in tutto il Paese senza tanti arzigogoli, almeno fino ad ottenere una stabilizzazione della fase discendente della curva epidemica in tutte le regioni? Ai miei concittadini pugliesi faccio un appello: comportatevi come avete fatto quando eravamo in fascia arancione. Evitiamo di ridare forza al virus”. Il problema è chi spiega ai commercianti, baristi e ristoratori che nonostante i parametri siano da zona gialla bisogna farsi il weekend in zona arancione ancora per molto? Sarà il governo a decidere quello che succederà in futuro, con occhio puntato sulla curva epidemiologica, ma è chiaro che bisognerà fare molta attenzione anche al collasso economico che avanza nel nostro paese. In molti chiedono meno chiusure e più vaccini, perché è proprio l’arma vaccinale la salvezza anche dalla crisi economica.

Il commento di Carlo Salvemini, sindaco di Lecce, è pieno di fiducia nel funzionamento delle misure governative, ma si allinea a Lopalco: “Il Governo ha deciso – in base all’andamento epidemiologico e ai dati di monitoraggio – che la Puglia da lunedì 11 gennaio sarà ‘zona gialla’ come livello di rischio. Ad esclusione dei fine settimana, durante i quali tutta Italia sarà ‘zona arancione’. Quello assunto è un provvedimento di allentamento delle restrizioni sociali – rispetto a quelle imposte a partire dal 23 dicembre al 6 gennaio – che coincide con la diffusione del report settimanale di segno contrario. In Puglia e nel Paese, infatti, sono aumentati i casi positivi, sono aumentati i ricoveri nelle terapie intensive. La conferma che il virus circola, come sempre, e che fino a quando la campagna vaccinale non avrà raggiunto gran parte della popolazione, ridurre i contatti non necessari, evitare assembramenti prolungati in luoghi chiusi e utilizzare sempre mascherina restano le misure più efficaci. Anche nella nostra città – che continua ad avere dati migliori rispetto a quelli nazionali e regionali – i numeri dell’ultima settimana segnalano un’inversione lieve di tendenza. Consideriamoli un monito alla prudenza, che non deve mai abbandonarci in questo contesto sempre così complicato. Continuo a pensare, facendo esperienza dell’esperienza fin qui vissuta, che la scelta più efficace per garantire controllo della cresciuta dei contagi e salvaguardia della tenuta economica e sociale sarebbe stata quella di dichiarare tutta l’Italia arancione. Sono state fatte valutazioni diverse e con queste ci tocca fare i conti. Osservandole e rispettandole”.