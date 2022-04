La Puglia ti vaccina, servizio attivo anche in ASL Lecce

Attiva anche per ASL Lecce la campagna di adesione alla vaccinazione per le persone da 79 anni in giù: l’appuntamento è già fissato, bisogna solo confermarlo.

I nati nel 1942 e nel 1943 hanno tempo fino al 10 per confermare l’appuntamento.

Le persone dai 79 ai 60 anni non hanno bisogno di prenotare il vaccino: la Regione Puglia pianifica le somministrazioni in base all’età e alla disponibilità delle dosi. Chi vuole vaccinarsi deve solo visualizzare l’appuntamento già fissato e confermarlo.

Link Sponsorizzato

Si parte con le conferme per le persone di 79 e 78 anni e si procede in base al seguente calendario:

Nati nel 1942 e 1943: confermano dal 30 al

Nati nel 1944 e 1945: confermano dal 31 al

Nati nel 1946 e 1947: confermano dal 2 al

Nati nel 1948 e 1949: confermano dal 4 al

Nati nel 1950 e 1951: confermano dal 6 al

Link Sponsorizzato

Come si aderisce:

Per confermare l’appuntamento fissato per la vaccinazione occorrono tessera sanitaria, codice fiscale e numero di telefono per eventuali comunicazioni da parte dell’ASL.

La conferma dell’appuntamento alla vaccinazione può avvenire in tre modi:

1. Piattaforma La Puglia ti vaccina. Accedendo al servizio online, si compila il modulo con i dati richiesti e si visualizza data e luogo del proprio appuntamento. È possibile stampare il promemoria e il modulo di consenso informato.

2. Numero verde. Chiamando il numero verde 800.71.39.3. La persona che vuole vaccinarsi (o una persona delegata) riferisce i dati richiesti e l’operatore comunica l’appuntamento fissato. Il numero è attivo dal lunedì al dalle 8 alle 20. Se si desidera stampare il promemoria ci si può recare in una farmacia accreditata al servizio FarmaCUP.

3. Farmacia. Le farmacie accreditate al servizio FarmaCUP inseriscono i dati della persona che vuole aderire alla vaccinazione e comunicano data e luogo della somministrazione. Possono anche stampare il promemoria dell’appuntamento.

Chi intende modificare l’appuntamento può recarsi in farmacia.

Le persone che non hanno confermato l’appuntamento fissato entro le date stabilite per il proprio anno di nascita (per esempio un nato nel 1942 che non ha confermato entro il 10 aprile) possono recarsi in farmacia per riprogrammare l’appuntamento.

Vaccinazione delle persone con più di 79 anni

Le persone dagli 80 anni in su prenotano in tre modi: tramite il servizio online di Puglia salute, tramite CUP e tramite farmacie. Tutte le info sono qui: https://www.regione.puglia.it/web/speciale-coronavirus/vaccino-anti-covid/vaccino-over80