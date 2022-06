La delusione di Camera Civile Salentina: “Il DL Sostegni non cambia, ma la battaglia prosegue”

LECCE – Dal 19 maggio scorso il DL Sostegni (DL n.41/2021) è stato convertito in legge grazie al voto di fiducia della Camera al Governo Draghi.

Camera Civile Salentina nelle settimane scorse si era fatta promotrice di alcuni emendamenti al decreto allo scopo di tutelare maggiormente i diritti dei contribuenti. Tali modifiche purtroppo non sono state accolte.

Link Sponsorizzato

Ci si riferisce in particolare alla norma relativa allo stralcio delle cartelle esattoriali fino a 5.000 euro previsto dall’art.4 del decreto. Tale norma prevede la cancellazione d’ufficio delle cartelle esattoriali (per I debiti risalenti fino al 2010) sempre che i debitori non abbiano superato il reddito di 30.000 euro nell’anno 2019.

Camera Civile Salentina, dunque, aveva fatto notare da subito come tale norma potesse creare gravi disparità di trattamento poiché molti enti riscuotono attraverso le ingiunzioni fiscali che non sono state considerate dalla legge.

Link Sponsorizzato

A tal riguardo, sottolinea il Presidente di Camera Civile Salentina e Coordinatore Regionale Camere Civili di Puglia, l’avvocato Salvatore Donadei “Da settimane segnaliamo questa anomalia e il fatto che il Governo non abbia accolto la nostra richiesta di modifica della norma ci lascia amareggiati. Tanto per essere chiari, nella situazione attuale è possibile che due contribuenti che hanno lo stesso debito di 5.000 euro nei confronti di due enti differenti verranno trattati in modo diverso a seconda che le pretese siano state richieste attraverso una cartella esattoriale (che sarà annullata) oppure con una ordinanza di ingiunzione (che rimarrà in piedi). Tutto ciò è INAMMISSIBILE!!!!…. Insieme al nostro associato, l’avvocato Matteo Sances, avevamo consegnato a vari gruppi Parlamentari una bozza di emendamento nella quale prevedevamo lo stralcio anche per le ingiunzioni fiscali. Ovviamente, ribadisco che non vogliamo entrare nel merito se sia giusto o meno cancellare d’ufficio i debiti dei contribuenti ma nel momento in cui si decide di farlo non va escluso nessuno”.

Un’altra questione che non è stata considerata, riguarda la cancellazione d’ufficio di tutti i debiti esattoriali a seguito della mancata risposta alle istanze dei contribuenti (cd. annullamento delle cartelle per “SILENZIO/ASSENSO” già previsto dalla legge 228/2012).

Già il mese scorso l’avvocato Matteo Sances dichiarava: “Gli atti esattoriali contro i quali i contribuenti hanno proposto istanza ai sensi della legge n.228/2012 senza ottenere risposta dagli enti devono essere annullati d’ufficio senza essere costretti tutte le volte ad agire legalmente per vedere riconosciuti i propri diritti. Ecco perché avevamo proposto di inasprire le sanzioni agli enti che non rispettano la legge….. Diversamente solo chi avrà la possibilità economica di agire legalmente potrà ottenere giustizia e tutto questo è profondamente ingiusto”.

Nonostante il mancato accoglimento delle proposte, Camera Civile Salentina dichiara di non darsi per vinta e intende reiterare le richieste già a partire dal prossimo Decreto Sostegni BIS in discussione in queste ore alla Camera, per far sì che la pace fiscale non sia un “tavolo riservato a pochi”.