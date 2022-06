Farmacie pronte alle vaccinazioni, ma mancano le dosi: la denuncia dell’Ordine dei Farmacisti

LECCE – Sono circa 150 le farmacie della provincia di Lecce che aspettano ai bordi del campo per essere «arruolate» nell’esercito dei vaccinatori. Più della metà delle 270 che operano nei 97 comuni del Leccese.

Il presidente dell’Ordine dei Farmacisti della provincia di Lecce, Domenico Di Tolla, non parla di “ostacoli” o di pressioni per escludere il coinvolgimento della categoria nella somministrazione dei vaccini. Ma ammette che «..ci sono forti resistenze. Tanto che il ministro Speranza – ricorda – ha stoppato il rappresentante dell’Ordine dei Medici, dicendo che in questo momento chiunque deve dare una mano».

E aggiunge, «La regione Puglia non ha ancora deliberato. Sta studiando le linee guida per varare la piattaforma. Mentre la Liguria o il Lazio, con un protocollo d’intesa con Federfarma, stanno cominciando a coinvolgere le farmacie».

In Puglia quindi non c’è ancora la possibilità di vaccinare in farmacia. La normativa parla di luoghi adeguati, di spazi dedicati e di appuntamenti.

I farmacisti però sono pronti e lo stesso commissario Figliuolo ha già indicato la probabile utilizzazione dei farmacisti come vaccinatori .

In tutta italia – fa sapere il dottor Di Tolla – hanno dato la loro disponibilità circa 12mila-13mila farmacie. E oltre 20mila farmacisti si sono formati sulla piattaforma dell’Istituto Superiore di Sanità seguendo in FAD (formazione a distanza) due corsi complementari. mentre alcuni stanno già facendo le prove pratiche presso gli Hub vaccinali. Il tutto subordinato a una prova pratica che viene effettuata in presenza di un medico.

A Brindisi per esempio la Asl ha fatto un accordo con il Distretto Socio Sanitario che consente ai farmacisti che hanno superato il corso FAD di recarsi presso gli Hub per effettuare le esercitazioni insieme ad un medico.

«Per il momento – conclude il presidente Di Tolla – l’unico ostacolo serio è la carenza di vaccini. Si lamentano anche i medici di famiglia ai quali i vaccini vengono distribuiti con il contagocce. 10 – 12 dosi per volta. Non è cattiva volontà della Regione».

Si pensa che nei prossimi giorni qualcosa si sbloccherà. Si sta lavorando per superare il problema della conservazione, delle due dosi, della stabilizzazione a 6 – 8 gradi. Un marasma che deve fare i conti con le riaperture delle attività, con i “green pass ” e con i milioni di giovani ancora in “libera uscita”.