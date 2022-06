Ottimi piazzamenti per l’Airone Leo Constructions a Termoli e a Catanzaro

Prime uscite stagionali per l’Airone Leo Constructions e fioccano i piazzamenti. Domenica scorsa una delegazione del team leccese presieduto da Ivano Telesca ha gareggiato alla seconda edizione del “Trofeo Circuito della California” a Maida (provincia di Catanzaro), nell’ambito di una gara a circuito organizzata dalla Uisp. Dopo circa 70 chilometri, Salvatore Solina ha conquistato il primo posto di categorie M5 ottenendo il quattordicesimo posto assoluto.

“È stata una volata affollata e quindi pericolosa, ma fortunatamente è andato tutto liscio e non ci sono stati incidenti – dice Solina -. Per la Leo Constructions ho gareggiato insieme a Piero Zizzi è tutto sommato è stata una buona trasferta che ci ha permesso di mettere benzina nelle gambe in vista degli appuntamenti più importanti”. Il ciclista di Lizzano è giunto all’arrivo in poco più di 45 minuti dimostrando un’ottima tenuta. “Sono test importanti in vista del Cicloamatour che partirà sabato 12 giugno a Monte del Duca con la Cronoscalata, dove ci presenteremo al gran completo – prosegue -. Sarà una crono che stabilirà quale sarà il reale stato di forma della squadra, in attesa delle prossime tappe del Cicloamatour”.

Prima della trasferta in terra calabrese, l’Airone Leo Constructions (sostenuta da anni dai fratelli Andrea, Elio e Massimo Leo), si è presentata in Molise in occasione della nuova edizione del “Trofeo Termoli”, gara a circuito che si è spacchettata in due batterie. In terra molisana hanno gareggiato Massimo Geusa ed Elia Aggiano, quest’ultimo ex professionista e portacolori del team salentino. Nella sua batteria Geusa ha fermato il cronometro a 01:27:01 cogliendo un ottimo sesto posto in classifica. Ad una manciata di decimi di secondo invece si è piazzato Aggiano al settimo posto. Il “Trofeo di Termoli è stato promosso dal Centro Sportivo Italiano e organizzato dal TriRace Team Termoli. Nel frattempo il team continua ad allenarsi quotidianamente per le strade del Salento per arrivare al top della condizione atletica alla nuova edizione del Cicloamatour.

“Dopo la Cronoscalata saremo di scena il 20 giugno a Martina Franca, in occasione della seconda tappa dove è prevista una gara a circuito su strada – conclude Salvatore Solina – Sarà una competizione esaltante che ci metterà alla prova dopo un lungo periodo di stop causato dalla pandemia, ma ci faremo trovare pronti per dare filo da torcere ad una concorrenza molto agguerrita”.

