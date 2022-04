Camera Civile Salentina si congratula con il nuovo Presidente della Camera Penale Giancarlo Dei Lazzaretti

LECCE – “Congratulazioni vivissime per la prestigiosa e meritata elezione, a nome mio e di tutti gli iscritti alla Camera Civile Salentina, all’avvocato Giancarlo Dei Lazzaretti, nuovo Presidente della Camera Penale ‘Francesco Salvi’.” Lo scrive in una nota il Presidente della Camera Civile Salentina – Coordinatore regionale Camere Civili di Puglia, Salvatore Donadei.

“E’ d’obbligo un sentito augurio di buon lavoro nell’assolvimento del delicato compito di guidare l’importante Sodalizio di penalisti salentini, in una delicata stagione di importanti riforme per la giustizia e per l’Avvocatura.

Confido in una collaborazione tra la Camera Penale e quella che rappresento, per realizzare un’Avvocatura ancor più libera e incisiva nella complessa realtà socio-economica in cui è chiamata a operare. Con i migliori auguri anche al nuovo Direttivo che con Te si insedia”.