“Camminando s’apre Cammino”, una giornata in ricordo di Luigi Russo

CORSANO (Lecce) – Il CSV Brindisi Lecce Volontariato nel Salento e l’Amministrazione comunale di Corsano, organizzano una giornata in ricordo di Luigi Russo.

“Un Uomo come te lo si ricorda per i segni, per le impronte che ha lasciato: il tuo peregrinare, quasi di casa in casa, lungo questo nostro Salento, per informare, sensibilizzare, emancipare questa nostra terra martoriata, tessere reti di civile impegno”. Sono le parole di Luigi Conte Presidente del CSV Br Le Volontariato nel Salento tratte da un discorso diretto all’amico e collega scomparso prematuramente nel novembre del 2019.

Un impegno quello di Luigi Russo prolifico nel tempo e nella memoria di quanti lo hanno conosciuto. In prossimità del 21 giugno, nella ricorrenza del giorno della sua nascita, il CSV Brindisi Lecce Volontariato nel Salento, insieme all’Amministrazione comunale intitolerà a Luigi Russo, la sala formazione del Centro Polivalente, sito in via Campania a Corsano, gestito dalla coop KHE; verrà inoltre affisso un pannello evocativo del suo impegno sul territorio salentino e distribuita ai presenti una pubblicazione contenente una raccolta dei suoi scritti, a cura del CSV, ente che Luigi Russo ha presieduto per circa 10 anni; la pubblicazione fornirà spunto per un reading, momento di riflessione sul suo operato. Alcuni volontari e amici inoltre, lo ricorderanno attraverso un gesto simbolico: un albero d’ulivo, simbolo del Salento, della pervicacia, e dell’enorme impegno di Luigi Russo a tutela del patrimonio salentino naturalistico e paesaggistico, sarà piantumato in piazza Baden Powell nei pressi del Centro Polivalente a Corsano.

PROGRAMMA

ore 18,00 piazza Baden Powell: piantumazione dell’albero d’ulivo a cura delle associazioni -Mir Preko Nada e Edeno Culture & Adventure;

ore 18,30 c/o Centro Polivalente via Campania, inaugurazione della sala formazione intitolata a Luigi Russo a cura dell’Amministrazione comunale;

ore 18,45 presentazione del libro “Camminando s’apre Cammino – in ricordo di Luigi Russo”, raccolta di suoi scritti, realizzato dal CSV Brindisi Lecce – Volontariato nel Salento, letture e riflessioni a ruota libera a cura di Luigi Conte, presidente del CSV.

L’evento si svolgerà nel rispetto delle norme vigenti anti-covid

L’appuntamento è a Corsano, il 19 giugno 2021, alle ore 18,00 presso il Centro Polivalente via Campania.