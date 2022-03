Carrisiland, la canzone diventa già un tormentone dell’estate

PUGLIA – Si continuano a fare le cose in grande in occasione proprio della stagione 2021, dove il parco Carrisiland a Cellino San Marco che negli anni è diventato uno dei parchi più visitati e apprezzati nel settore del divertimento su scala nazionale ed internazionale.

Un altro progetto di marketing che accompagnerà l’estate 2021 è l’uscita della canzone sigla CARRISILAND, il suono dell’estate.

Una canzone gioviale ideata e cantata da Marco Carrisi, Cesco degli Apres la classe e Terron Fabio dei Sud Sound System. La canzone è uscita ufficialmente su tutti gli store digitali l’11 giugno ed è stato realizzato il video musicale con gli artisti nel parco tra le magie caraibiche. Sarà l’inno di Carrisiland, ma è diventata in soli due giorni già una delle hit estive tormentone dell’estate. In effetti il video pubblicato su Youtube è stato visualizzato e condiviso da migliaia di utenti. È una vera dipendenza musicale afferma Marco Carrisi, che ti dà la voglia di vivere e divertirti con una adrenalina pazzesca. La stessa canzone ormai si può trovare su tutti gli store digitali e si può fare una storia su Instagram, tik tok mettendo proprio come base musicale che accompagna la foto o il video CARRISILAND.

Il parco aprirà martedì 15 giugno e si vede un gran fermento in giro anche nei paesi circostanti alla struttura. Ormai attiva anche la seconda struttura alberghiera del gruppo Carrisiland, PLAZACARRISI HOTEL E SPA, realizzata nel centro storico di Cellino San Marco, oltre al già richiestissimo Hotel Santa Fe che si trova all’interno del parco.

Si prevede una stagione incredibile perché c’è una gran voglia di divertimento in sicurezza nella testa delle persone e una gran voglia di Carrisiland.

Tanti sono stati i riconoscimenti negli anni che il Parco Carrisiland ha conquistato, dai vari certificati di eccellenza su tripadvisor, agli Oscar vinti con i PARKSMANIA AWARDS. Vogliamo ricordare l’oscar 2015 PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA per ISLA DORADA, l’oscar 2018 come parco acquatico dell’anno in Italia e l’ultimissimo PARKSMANIA AWARDS 2019 come premio della Giuria per TATARIVER ritirato dal dottor Marco Carrisi presso Leolandia (Capriate S. Gervasio, BG) lo scorso ottobre 2019. Si è trattato della diciottesima edizione del prestigioso riconoscimento assegnato ogni anno dalla testata giornalistica Parksmania.it ai parchi di divertimento italiani ed europei che si sono maggiormente distinti durante la stagione per specifiche iniziative nel settore amusement.

Un premio riconosciuto a livello internazionale come uno degli eventi più importanti del settore e che vede ogni anno la partecipazione dei rappresentanti dei migliori parchi italiani ed europei e aziende leader di mercato operanti nel campo del divertimento.

Tanti sono i progetti che bollono in pentola e che il gruppo Carrisiland cercherà di realizzare facendo sempre crescere la ricchezza dell’economia locale per l’indotto ormai creato sul territorio creando posti di lavoro diretti ad oggi circa 220 e indiretti sviluppando una sana e fiorente economia positiva sul territorio.

