Giuseppe Taurino, si ricandida alla guida di Trepuzzi

Trepuzzi (Le) – Nel mese di maggio, l’aula della Camera ha approvato in via definitiva il decreto elezioni che rinvia all’autunno la tornata amministrativa di fine mandato o suppletive. A questa scadenza è interessato anche il Comune di Trepuzzi; abbiamo incontrato il sindaco uscente Giuseppe Taurino a cui abbiamo chiesto un bilancio della sua azione di governo durante questo mandato ormai agli sgoccioli.

Si intravede all’orizzonte la scadenza elettorale e la coalizione di maggioranza, che ha sostenuto la sua giunta in questi anni, si avvia verso il giudizio degli elettori con una composizione diversa da quella che si è presentata nel 2016: da cosa, a suo giudizio, sono dipese le turbolenze che hanno attraversato la sua compagine governativa.

“Noi ci presentiamo con il simbolo storico “Solidarietà, Lavoro, Democrazia”. La domanda deve essere rivolta a chi ha voluto abbandonare la maggioranza diciamo senza una motivazione politica. Sfido chiunque a capire cosa sia successo: c’è una candidata, non eletta della mia coalizione, che chiede di entrare in consiglio per fare esperienza, negli ultimi mesi di consiliatura, e, dopo poco tempo, abbandona la maggioranza e diventa la candidata sindaca dell’opposizione. Un ex assessore ed una consigliera che abbandonano la maggioranza, faccio fatica a capire le ragioni se non figlie di ambizione personale e non di natura politica o legate alla non condivisione di un programma elettorale.

Basta vedere quello che abbiamo scritto, il lavoro che stiamo facendo con la maggioranza è quello di rivisitare il programma del 2016, di vedere i punti fondamentali e individuare quelli realizzati e non, appurando che abbiamo concretizzato il 90% delle cose scritte in programma cinque anni fa. Ovviamente è lapalissiano che i traguardi raggiunti debbano essere patrimonio di tutti coloro che hanno condiviso quel percorso. Quando parliamo di traguardi ci riferiamo al risanamento finanziario dell’ente, che ormai è in dirittura d’arrivo, alla rigenerazione urbana della marina in pieno centro, portati ad esempio da alcuni atenei tra cui l’università di Pescara che cita a modello, in altre realtà, i nostri interventi sul come si possono prendere dei luoghi abbastanza grigi e renderli più vivi ed ospitali.

In caso di vittoria alle prossime consultazioni, quali sono i vostri buoni propositi

“in primis indire concorsi pubblici per il completamento dell’organico dell’ente. Siamo alla vigilia di importanti scadenze, il risanamento dell’ente ci consente di poter avviare un percorso positivo di stagione. Non posso che ringraziare tutti i dirigenti e tutti i collaboratori amministrativi che, con il lavoro, hanno consentito di raggiungere importanti traguardi, pur essendo in forte carenza di personale. Quando sono diventato Sindaco non avevamo una sola categoria D in organico, cioè non avevamo dirigenti, e quindi il lavoro che abbiamo è fatto stato proficuo. Fondamentale, inoltre, il percorso di stabilizzazione del personale precario che avevamo; occorre avere un organico complessivo all’altezza della situazione per raggiungere traguardi importanti.

Altro punto sarà l’adeguamento del P. U. G. anche perché dobbiamo inserire organicamente la marina di Casalabate al fine di farla diventare a pieno titolo città di Trepuzzi e renderla vivibile per dodici mesi all’anno. E ancora, potenziare i contenitori culturali pubblici come il recupero dei vecchi cinema e degli edifici di proprietà Comunale. Basti pensare al centro Don Tonino Bello e al centro culturale della zona Votano – Specchia e alla biblioteca comunale che sarà inaugurata e dedicata al prof. Nicola Carducci. Dopo il recupero dei contenitori culturali pubblici occorrerà anche rilanciare quelli privati, ma anche le piazze delle periferie già rigenerate.

La squadra che si appresta a scendere nell’agone politico elettorale è stata già approntata

La squadra è pronta ed è composta da tutte le forze sociali che fanno riferimento al centro sinistra e aperti ai moderati che non condividono il percorso che sta facendo l’opposizione, consorziandosi non sul progetto per il territorio ma contro una persona.