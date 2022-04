“Il lavoro che verrà”: Career day online il 21 giugno 2021 per studenti e laureandi Unisalento

LECCE – Oltre 50 le aziende che hanno aderito al “career day” organizzato dall’Università del Salento lunedì 21 giugno 2021: dalle ore 15, in programma una giornata dedicata all’incontro tra studenti e laureandi e imprese interessate all’assunzione di giovani professionalità. L’iniziativa si svolgerà interamente online e avrà come tema centrale “Il lavoro che verrà”, volendo offrire l’occasione anche per riflettere sui cambiamenti in atto nella domanda occupazionale e sull’emergere di nuove figure professionali, a partire da quelle più direttamente collegate alla digital transformation.

«L’evento coinvolge alcuni dei più significativi attori economici che operano nel nostro territorio», sottolinea il professor Amedeo Maizza, Delegato del Rettore all’Orientamento in entrata e in uscita, «e offrirà agli studenti e alle studentesse dei nostri corsi di laurea l’opportunità di confrontarsi in maniera diretta con queste aziende e conoscerne le esigenze occupazionali. Il tema scelto è centrale in questa fase: la trasformazione digitale ha profondamente modificato le relazioni e ha impresso una nuova direzione ai processi di crescita e sviluppo. L’avvento della pandemia ha creato o consolidato forme di socialità radicalmente diverse da quelle che eravamo abituati a conoscere, rafforzando una tendenza, già in atto, determinata dalla digitalizzazione. Recenti studi stimano che, a livello nazionale, l’80 per cento delle professioni muterà quantitativamente nel prossimo decennio. Più di un terzo della forza lavoro attuale svolge professioni che cresceranno nei prossimi dieci anni, tutte le altre rimarranno stabili o decresceranno. Ad aumentare saranno le professioni legate alla cultura, alla comunicazione, ai servizi di carattere sanitario, all’insegnamento e alla formazione. Si prevedono profili più ibridi, con competenze tecniche e con una crescita di competenze sociali e relazioni, di ascolto, di comprensione. Di tutto questo parleremo in questa importante occasione».

Dopo i saluti del Rettore Fabio Pollice, interverranno Stefano Camerini, Head of Talent Attraction – The Adecco Group; Germano Buttazzo, Head Of Sales – LinkedIn; Luca Iacono, Presidente del Consiglio degli Studenti – UniSalento; Attilio Pisanò, Delegato del Rettore all’Offerta formativa. A seguire, il professor Oronzo Trio illustrerà l’iniziativa e, dalle ore 16.15, in “sessioni parallele” le aziende incontreranno studenti/esse e laureati/e.

Hanno aderito: Links Management and Technology Spa, EARTH srl, Exprivia SpA, FIUSIS SRL, Edizioni Esperidi, Società agricola Taurino Donato & Taurino Rosaria, IoAgri srl, Parsec 3.26 Srl, Novotech – Aerospace Advanced Technology SrL, Exprivia spa, Distretto Tecnologico Aerospaziale scarl, Claudio Quarta Vignaiolo srl, CLIO srl, Socioculturale Scs, Cantine Due Palme, Lido MaldiVe del Salento – Viverè, Società Cooperativa Coolclub, AXA SRL, Fondazione Emmanuel, Claudio Quarta Vignaiolo, Promowe, KPMG, MTM Project, Apphia srl, EKA Srl, Liberrima, Gematica, GLS Corriere Espresso, Visionary, Dhitech Scarl, Cortus srl, Colimena La Fabbrica del Tonno srl, Fincons Group, Deghi Spa, Dedagroup Spa, Luciano Barbetta, ENEA – Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile – Centro Ricerche Brindisi, Paramonte calze srl, Apuliasoft srl, EnginSoft SPA, Engineering Ingegneria Informatica, Gravili srl, Angel Company SpA, Axa srl, Net Service spa, Baker Hughes, Adam AI Solutions Srl, Mediamorfosi slr, SEA Srl – Servizi Ecologici Ambientali, Promecc Aerospace srl, Ponderosa Music & Art, Banca Popolare Pugliese, Consorzio Mestieri Puglia – sede di Lecce, Dock Joined in tech srl del Gruppo IBM, Attiva spa, Camera Avvocati Immigrazionisti Pugliesi.