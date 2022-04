Le previsioni meteo di oggi 8 luglio 2021

Puglia

Tempo stabile per tutta la giornata sulla regione con cieli che si presenteranno sereni o al più poco nuvolosi ovunque. Nessuna variazione nelle ore serali con ampie schiarite.

Nazionale

Maltempo in arrivo al settentrione: al mattino nuvolosità diffusa con qualche precipitazione sulle regioni del nord-ovest. Peggiora nel corso delle ore pomeridiane con temporali diffusi, anche di forte intensità. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con rovesci e temporali diffusi. Fenomeni in esaurimento nella notte. Giornata incerta sulle regioni centrali: al mattino prevalenza di nuvolosità irregolare, ma senza fenomeni associati.

Al pomeriggio qualche rovescio tra Toscana, Umbria e Abruzzo, cieli ancora coperti altrove. In serata tempo più stabile con cieli in graduale rasserenamento a partire dalle regioni tirreniche. Al mattino cieli sereni sulle regioni peninsulari e sulla Sicilia, nuvoloso con qualche pioggia sulla Sardegna. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con qualche addensamento in più tra Campania e Molise. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime stabili o in rialzo; massime in lieve calo al nord, ed in lieve aumento altrove.

