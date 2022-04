L’intervista a Margherita Vicario, nuova promessa della musica italiana, impegnata, ironica e mai banale conquista il Salento

LEVERANO (Lecce) – Giochi di luci, video psichedelici in cui si accavallano immagini, l’elica del DNA, simboli, una “cavalcata” crescente di musica elettronica: la performance di Margherita Vicario si apre come non te lo aspetti. L’applauso scroscia subito. È lei la nuova speranza della canzone d’autore italiana, con i suoi testi, profondi, ironici e “impegnati”. “La cultura è un’arma utilissima ed efficacissima, come anche l’ironia” – spiega l’artista nell’intervista (cliccate sull’immagine per vedere il video ndr) prima del concerto di Leverano, unica tappa nel Salento, all’interno di un festival della musica indipendente, che è già al settimo anno di vita (civuoleunPAESE – Festa di Musica e Cose Belle). Sul palco recita, canta bene e mescola atmosfere etniche con l’elettronica “cruda”, il blues, l’hip hop e la musica leggera. Il Rolling Stone ci spiega che è arrivato il tempo di prenderla sul serio: c’è poco da scherzare con un’artista a tutto tondo, poliedrica e polistrumentista, che condisce con l’ironia argomenti profondissimi e sa riempire di cultura i suoi versi. Nelle sue canzoni c’è un pensiero femminile antieroico, le nevrosi, le convenzioni sociali contro cui ci si scontra, il problema dell’accettazione di sé, il razzismo, la politica, le debolezze e le difficoltà nei rapporti di coppia: le emozioni e i temi della vita di tutti i giorni raccontate in modo autobiografico, senza mai essere banale o scontata. Difficile trovare “rime facili” nelle sue canzoni.

La Vicario sembra scovare sempre il ritmo melodico giusto, che in ogni canzone si amalgama al campionatore creando un mix emotivo efficacissimo anche dal vivo. Sul palco suonano in 5: Lei è come in un teatro in cui recita, canta e conduce uno spettacolo in cui dialoga col pubblico. “Quello che mi ha aiutato è che sono andata tantissimo a teatro, che è stato una mia fonte di ispirazione – spiega nell’intervista che potete vedere cliccando sull’immagine- Questo poi ti aiuta a fare quello che ti piace”. A Leverano Margherita Vicario suona in un Convento (Santa Maria delle Grazie) e la quarta canzone si chiama “troppi preti e troppe suore”, ma “nel rispetto del credo di tutti”, perché cita un dialogo su fede e scienza (lei è una fan di Margherita Hack). L’artista 30enne spiega che è arrivato il tempo della musica dai temi più intimisti e impegnati. La Vicario ha faticato a trovare i meritati spazi radiofonici, perché viene dal mondo della musica indipendente, dove si è più liberi e meno convenzionali. Ma lei spera di trovare un compromesso col mondo delle grandi major, ora che muove i primi passi con una grande etichetta musicale: chissà che presto non ce la ritroveremo pure a Sanremo. Il “Bingo tour” parte con la trovata dei numeri annunciati sul palco, tra la musica: su ogni sedia c’è il volantino dell’album con la cartelletta da tombola. C’è il tutto esaurito da giorni con le prevendite: questo è un altro concerto simbolico di ripartenza nell’estate 2021 delle riaperture. C’è tempo per un duetto con Vipra, l’ospite della serata, e per una cover di Bob Marley versione elettro-pop.

L’attrice protagonista della famosissima serie tv dei “Cesaroni”, che continua a brillare nel mondo del cinema e della tv e che vanta persino una parte nel “film romano” di Woody Allen, chiude la serata in bellezza, dopo le performance di Memento, Generic Animal. Si parte con Bingo, poi Orango Tango e tutti pezzi del nuovo album. In ogni canzone c’è un po’ di lei, tanti spezzoni del racconto della sua vita: lo ammette nell’ intervista che ci rilascia prima del concerto, con il sorriso sulle labbra e quell’umiltà che distingue i migliori artisti. Margherita Vicario è come quello che canta: vera, profonda, colta e ironica. Adesso si prepara per un nuovo film, ma c’è anche il suo nuovo album a cui pensare. Non c’è tempo per il mare, anche se va a suonare in Sardegna o in Puglia. Come ai tempi della scuola si impegna tanto in tutto ciò che fa. “Il teatro e la musica dal vivo, sono esperienze fondamentali della vita: uno scambio di emozioni imprescindibile di cui ci siamo privati con il COVID” – afferma la cantautrice. A fine concerto invita tutti a vaccinarsi per tornare a una vita normale. L’anno prossimo Margherita Vicario sarà tra i protagonisti di un film poliziesco che andrà in onda su Rai Uno. “Sto cercando di mettere insieme gli impegni, ma i progetti sono tanti anche con il cinema e la tv”. Margherita Vicario pensa già a un nuovo album, dopo aver fatto “Bingo”, un lavoro reso più ricco dalla produzione di “Dade”, che ha fornito i “bit” su cui creare testi e ritmi melodici che hanno conquistato un pubblico eterogeneo. Adesso, con l’Universal, superato il periodo delle etichette indipendenti, Margherita viaggia spedita verso la conquista di una platea di ascoltatori sempre più grande.