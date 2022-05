Bersaglio grosso centrato, la Tav Jonico Salentina è campione regionale

PUGLIA – I cecchini della Tav Jonico Salentina sono saliti sul gradino più alto del podio pugliese, in occasione del campionato regionale Individuale e di Società di Double Trap. L’associazione dilettantistica sportiva del presidente Flavio Maglio ha primeggiato nell’ambito della competizione svoltasi sui campi di tiro di Nardò. Come da tradizione, la società neretina che ha ospitato la manifestazione ha fatto incetta di medaglie confermandosi ai massimi livelli della specialità di tiro. Una disciplina che da anni appassiona i tiratori neretini e non solo.

Nelle rispettive categorie, in cinque si sono laureati campioni regionali: Giuseppe Caragiuli (Prima Categoria), Guido Caputo (Seconda Categoria), Sofia Maglio (Terza Categoria), Giuseppe Cipressa (Master) e Riccardo Mazzotta, new entry e prodotto del settore giovanile. Alle cinque medaglie d’oro si sono aggiunti i due argenti conquistati da Pier De Vitis (Veterani) e Tony D’Argento (Terza Categoria). I successi individuale hanno fatto il paio con quelli di società. Infatti l’associazione neretina si è piazzata al primo posto della classifica delle Società con 146/180, precedendo Tav San Donaci (132/180) e Tav Veglie (117/180), giunti rispettivamente al secondo e al terzo posto della graduatoria.+

“Complimenti a tutti i nostri tiratori per il solito grande spirito di squadra – dice Flavio Maglio -, grazie al quale aggiungiamo l’ennesimo titolo nel nostro palmares. L’amore per questa disciplina permette ai nostri tesserati di raggiungere sempre ottimi risultati e sono fiero di essere il loro presidente”. Dopo il successo fragoroso conseguito in campo regionale, la Tav Jonico Salentina di Nardò si preparerà già per la nuova edizione del campionato italiano di double trap, in programma nella due giorni tra il 21 e il 22 agosto che si terrà sui campi del Tav San Donaci.

Nella bacheca luminosa della Tav Jonico Salentina splendono numerosi trofei di spessore regionale, nazionale e internazionale. “Puntiamo a recitare un ruolo da protagonisti al prossimo campionato italiano – dice invece Sofia Maglio -. Siamo consapevoli della nostra forza e siamo abituati a gareggiare a certi livelli. Ad ogni modo servirà massima concentrazione per ottenere il risultato sperato. Per adesso, però, ci godiamo questa vittoria colta in casa nostra che ci ripaga dei numerosi allenamenti sostenuti in questo periodo”.

