La storia del Lecce in Coppa Italia

Dopo la preparazione estiva e le partite amichevoli è arrivato il momento delle partite vere, delle partite che contano. Come ormai è consuetudine la stagione calcistica inizia con la disputa dei primi turni di qualificazione del Torneo di Coppa Italia. Quella che sta per cominciare è la 75esima edizione.

Il Lecce fa il suo esordio nel giorno di Ferragosto, per i 32esimi di finale, ad eliminazione diretta, in trasferta. L’avversario sarà il Parma che ha già affrontato in Coppa Italia, sul suo campo, due volte (due sono state anche le partite giocate a Lecce con due pareggi: 1-1 nel 1979 e 0-0 nel 1992).

La prima sfida di Coppa in casa del Parma risale a 29 anni fa. Si giocò il 26 agosto 1992 per il secondo turno; i giallorossi di mister Bruno Bolchi furono sconfitti per 1-0 (gol su rigore di Minotti). La seconda partita si giocò dopo 21 anni, il 17 agosto 2013, per il terzo turno eliminatorio. Il Lecce del presidente Savino Tesoro e di mister Francesco Moriero subì un pesante ko; finì 4-0 per i ducali.

Complessivamente, tra Campionato, Coppa e uno Spareggio, il Lecce ha giocato in casa del Parma 25 partite nelle quali ha ottenuto 4 vittorie, 8 pareggi e 13 sconfitte con 18 reti fatte e 36 subite,

Nel giorno 15 agosto il Lecce, nella sua storia, ha giocato soltanto due partite entrambe in Coppa Italia e in trasferta. Nel 1999 in casa della Lucchese vinse per 1-0 e nel 2007 a Treviso finì 2-2 d.t.s. (1-1 al 90’ e poi 4-3 ai tiri di rigore per i veneti).

Non potendo soffermarci sui tantissimi episodi che hanno caratterizzato il percorso del Lecce in questa competizione, riportiamo brevemente solo qualche cenno storico e un pò di numeri che riguardano la squadra giallorossa.

Per comodità di lettura le partite dei tornei di “Coppa Italia Semiprofessionisti” (dal 1972\73 al 1975\76) e di “Coppa Italia di Lega Pro” (dal 2012\13 al 2016\17) le unifichiamo e le consideriamo tutte come di “Coppa Italia di Serie C”.

Il Lecce ha, finora, preso parte a 62 edizioni (51 di Coppa A e B e 11 di Serie C), ha giocato 237 partite (172 della coppa maggiore e 65 di serie C), ne ha vinte 92 (53 e 39), pareggiate 65 (53 e 12), perse 80 (64 e 16), le reti fatte sono state 305 (204 e 101) e quelle subite 291 (240 e 51).

Le partite finite ai tempi supplementari sono state 11 e quelle ai tiri di rigore 12.

I giallorossi hanno affrontato 90 squadre delle quali 81 anche in campionato; le 9 squadre incrociate solo in Coppa sono: Altovicentino (città di Valdagno; nel 2017 ha cessato l’attività), Aprilia (provincia di Latina), Ciliverghe Mazzano (provincia di Brescia), Fasano, Foligno (provincia di Perugia), Milazzo (provincia di Messina), Pro Vercelli, Santhià (provincia di Vercelli) e Vico Equense (provincia di Napoli).

Le squadre affrontate più volte sono state: con 8 partite il Monza (comprese due finali) e con 6 Bari, Catanzaro, Juventus, Matera, Nardò e Udinese.

La partita di Coppa Italia giocata in casa con il maggior numero di spettatori è Lecce – Inter (1-3) del 24 settembre 2000; i presenti furono 18.875.

La prima partita in Coppa Italia, in assoluto, il Lecce la giocò il 25 ottobre 1936 (Quarta edizione). Si giocò a Taranto (“Stadio del Littorio” nel Rione “Corvisea”; dal 1950 si chiamerà “Valentino Mazzola”) contro la squadra aziendale “Cantieri Tosi”. I giallorossi di mister Ferenc Plemich s’imposero per 2-1 (reti di Luigi Buin al 30’ e Raffaele Anguilla al 69’). Passato il primo turno si giocò a Lecce contro la Salernitana. Il Lecce vinse per 2-1 (al 5’ autorete del portiere leccese Mario Brusa per i granata e poi, in rimonta, doppietta vincente di Luigi Buin al 7’ e al 75’). Passato al terzo turno affrontò in casa il Cerignola e finì 0-0 d.t.s. La partita si dovette ripetere in campo avverso (questo era il regolamento; i tiri di rigore ancora non c’erano) e a Cerignola finì 2-0 per la squadra foggiana e, quindi, Lecce fu eliminato dalla competizione.

Il miglior Torneo nella storia del Lecce rimane quello del 1976\77. Il Lecce si classificò al primo posto nel 5° girone eliminatorio con 7 punti dopo aver eliminato i campioni d’Italia del Torino (secondo con 5 punti), il Foggia, il Taranto e l’Ascoli. Delle dieci partite di quell’edizione i tifosi giallorossi meno giovani non hanno certamente dimenticato lo scontro con il Torino, al Via del Mare, del 5 settembre 1976. Il Torino (tre mesi prima aveva vinto lo scudetto) di mister Gigi Radice e dei vari Castellini (portiere), Danova, Pecci, Claudio e Patrizio Sala, Zaccarelli e i bomber Graziani (14 gol) e Pulici (21) si presentò al Via del Mare sicuro di ottenere la vittoria. Il Lecce (tre mesi prima aveva vinto il campionato e ottenuta la promozione in serie B) di mister “Mimino” Renna e dei vari Nardin, Lorusso, Mayer, Zagano, Pezzella, Sartori e i bomber Montenegro (21 gol) e Loddi (14) disputò una grossa e indimenticabile partita. I giallorossi, contro ogni previsione e grazie a una eccezionale prestazione vinsero per 2-1 (gol di Fortunato Loddi e Gaetano Montenegro e il momentaneo pareggio dei granata con Pecci). Il Lecce, così, approdò alle semifinali (girone “b”) che si giocarono nel giugno 1977 e dove si classificò all’ultimo posto, ma ottenne risultati importanti. Pareggiò in casa della Juventus per 1-1 (fece tutto il Lecce: gol su rigore di Gaetano Montenegro e autorete di Michele Lorusso) e in casa dell’Inter per 0-0. Nelle partite di ritorno, al Via del Mare, sia con la Juventus (vantaggio con Ruggiero Cannito e pareggio di Furino) che con l’Inter pareggiò per 1-1 (gol di Mazzola per i nerazzurri e per il Lecce pareggiò il giovane Francesco Rollo di testa su un preciso traversone dalla sinistra del terzino Eliseo Croci nella porta sotto la curva nord). Alessandro (detto Sandro) Mazzola proprio a Lecce segnò l’ultimo gol della sua straordinaria carriera.

Nel palmarès del Lecce c’è una Coppa Italia Semiprofessionisti vinta il 29 giugno 1976 nella finale giocata al Via del Mare contro il Monza; finì 1-0 grazie al gol del bomber Fortunato Loddi. Il 29 giugno di due anni prima (1974) il Lecce aveva giocato un’altra finale, ancora contro il Monza, ma sul campo neutro “Porta Elisa” di Lucca; finì con la sconfitta per 1-0 in virtù di un ‘autorete di capitan Salvatore Di Somma al primo minuto di gioco.

Le vittorie interne più rotonde sono state: Lecce – Cavese 6-0 (1984\85), Lecce – Fasano 5-0 (1974\75) e Lecce – Foligno 5-0 (2014\15).

Le vittorio esterne più larghe sono state: Barletta – Lecce 1-4 (1972\73), Fidelis Andria – Lecce 1-4 (1999\00; sul campo neutro di Taranto), Ternana – Lecce 2-4 (2013\14) e Udinese – Lecce 3-4 (2004\05).

Le sconfitte interne più pesanti: Lecce – Fiorentina 0-5 (1995\96) e Lecce – Udinese 4-5 (2004\05 con Mirko Vucinic che al 93’! si fece parare il rigore dall’improvvisato portiere David Di Michele (aveva sostituito l’espulso Handanovic al 91’ per fallo da ultimo uomo. su Vucinic); sarebbe potuta finire con un clamoroso 5-5).

Le sconfitte esterne più larghe: Sampdoria – Lecce 6-2 (2009\10), Verona – Lecce 5-0 (1991\92), Molfetta – Lecce 5-1 (1940\41), SPAL – Lecce 5-1 (2019\20), Torino – Lecce 4-0 (1980\81), Parma – Lecce 4-0 (2013\14), Cesena – Lecce 4-0 (2015\16), Genoa – Lecce 4-0 (2018\19) e Torino – Lecce 4-2 (2012\13).

Il Lecce, per l’indisponibilità del Via del Mare, ha giocato tre partite su altri campi; il 28 agosto 1995 Lecce – L.R. Vicenza (1-1) e il 1° settembre 1985 Lecce – Pescara (2-1) si giocarono sul campo di Casarano e il 25 agosto 2002 Lecce – Ancona (1-2) si giocò a Nardò.

Tre sono le partite decise da Giudice Sportivo. La prima fu Lecce – Genoa (0-2 a tavolino) del 24 agosto 1996 perché il Lecce fece giocare, dal 71’, Jonathan Bachini che era stato squalificato nella Coppa Italia del precedente torneo (sul campo il Lecce aveva vinto per 3-0). Poi ci sono state due sconfitte “a tavolino” per 3-0; con il Brindisi, in casa, il 24 agosto 2003 e con il Catania, in Sicilia, il 3 settembre 2003 per due rinunce del Lecce (insieme ad altre squadre) per protesta contro la FIGC che aveva portato la serie B a 24 squadre e non aveva ancora sottoscritto un contratto televisivo.

I giallorossi che hanno giocato in Coppa sono stati 578. Il più presente è stato Michele Lorusso con 59 partite davanti a Ruggiero Cannito con 40, a Carmelo Miceli con 37, a Giorgio Enzo e Pedro Pablo Pasculli entrambi con 33, ecc.

I marcatori del Lecce sono stati 159. Al primo posto troviamo Gaetano Montenegro con 13 reti (3 nella coppa maggiore e 10 in Coppa Italia di C) davanti a Carlo Giovanni Ferrari con 9 (tutte in Coppa Italia di C), a Pedro Pasculli con 8, a Sergio Magistrelli con 7, ecc.

Il migliore marcatore giallorosso in una partita è stato il francese Allan Pierre Baclet che segnò tutti e quattro i gol nella partita Lecce – Vico Equense (4-0) del 9 agosto 2009.

Ci sono stati tre “triplettisti”. Carlo Giovanni Ferrari nella partita Nocerina – Lecce (1-3) del 17 aprile 1974 e Alberto Di Chiara e Loriano Cipriani nella stessa partita Lecce – Cavese (6-0) del 2 settembre 1984.

Il Lecce, inoltre, vanta due capocannonieri nella Coppa Italia maggiore (oggi “Tim Cup”). Sono Allan Pierre Baclet con 4 reti nell’edizione 2009\10 insieme ad Adrian Mutu (Fiorentina) e Rachid Arma (SPAL), quest’ultimo con un rigore. Il secondo è Matteo Di Piazza, nel 2017\18, anche con 4 reti, insieme ad Alberto Cerri (Perugia) e Maxi Lòpez (Udinese) che si avvalsero, però, di due rigori ciascuno.

di Vittorio Renna