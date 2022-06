Musica da cinema e incursioni jazz: De Giorgi incanta con i suoi inediti tra musica e poesia

SAN FOCA (Lecce) – Serata di grande musica quella al Posia di San Foca svolta il 26 agosto con un live che ha visto protagonisti Luca De Giorgi, pianista e compositore, e Martino Pezzolla, direttore musicale e trombettista, con un programma estratto dal vasto repertorio di Nino Rota ed Ennio Morricone. Oltre ad altri capolavori della musica da cinema firmati da Goldsmith e Piovani.

Non sono mancate le incursioni Jazz con la partecipazione del maestro Daniele Verdesca, jazzista di lungo corso, e la partecipazione al pianoforte di Giuseppe Piconese, titolare del Posia che si è esibito in un fuoriprogramma accompagnando il maestro Pezzolla sulle note di “Georgia”.

De Giorgi è stato protagonista della serata. Non solo pianista accompagnatore, solista e compositore, ma anche poeta e critico letterario riempiendo gli spazi di un momento culturale ricco di emozioni e grande musica.

Dopo il successo ottenuto con il live abbiamo raggiunto De Giorgi per saperne di più sul suo conto. Già noto negli ambienti culturali nel ruolo di critico e scrittore vanta un dottorato di ricerca in pedagogia dello sviluppo, studi in conservatorio, pubblicazioni scientifiche in ambito psicopedagogico, e altri titoli tra poesia, narrativa e critica. Ma soprattutto compositore, come ha dimostrato incantando la platea con le sue note. Eppure De Giorgi non ama i titoli.

“I titoli – ha dichiarato – hanno valore giuridico, ma non determinano né le qualità umane (che sono quelle che contano davvero), né le reali abilità acquisite: lo dico da pedagogista. Per cui non sono legato a titoli quali dottore, professore, maestro. Mi chiamo Luca e mi considero solo un artigiano della musica e della scienza votato ad una continua ricerca del bello e dell’efficace, mantenendo sempre fede al metodo scientifico, a prescindere che mi occupi di disturbi del neurosviluppo o della composizione di un brano. La sintesi, dunque, è nel nome”.

Tre gli inediti presentati nel corso della serata, intervallando il corposo programma. Tre titoli che rappresentano un percorso umano e di crescita: “Ritorni”, “Pensieri” e “Sogno”.

“Sono tre brani a cui sono molto legato – ha dichiarato De Giorgi -. “Ritorni” è stato scritto poco più di un mese fa quando attendevo il ritorno di qualcuno che non è avvenuto, e attraversando una forte tempesta emotiva si è verificato il ritorno più importante: quello in me stesso. “Pensieri” l’ho completato proprio ieri sera e anche se non pronto per una esecuzione perfetta, ho voluto comunque presentarlo perché sapevo che avrebbe funzionato bene. “Sogno” è il primo brano composto, anche se l’ho scelto per chiudere. Il titolo per esteso era “Il sogno di Berenice”, ma per una scelta editoriale (relativa all’album al quale sto lavorando) ho optato a contrarre il titolo in “Sogno””.

Le note di De Giorgi hanno risuonato riscontrando apprezzamento di pubblico tra applausi e richieste di bis a fine concerto e tra copie autografate delle poesie ancora inedite. Infatti, anche la poesia di De Giorgi è stata protagonista: un pubblico emozionato soprattutto quando, nell’introdurre i brani, l’artista ha declamato i componimenti, “Aquila” (per il brano “Ritorni”) e “Notte di Maggio” (per il brano “Sogno”).

“Anche se credo che “Pensieri” sia il brano meglio scritto, “Sogno” e “Ritorni” – dichiara De Giorgi – rappresentano un prima e un dopo, esattamente come le poesie “Aquila” e “Notte di Maggio”. Accompagno spesso i miei brani musicali con i versi – ha tenuto a precisare – perché la musica non ha alcun potere descrittivo, non è semanticamente esplicita, ma tutt’al più ha un potere evocativo e quindi necessita di una guida per essere meglio compresa, quando il compositore scrive seguendo chiare intenzioni”.

Tra i lavori in cantiere vi sono un album musicale per pianoforte e violino e una raccolta di poesie che annoverano note e versi presentati e che nelle intenzioni dell’artista verranno pubblicati il prossimo anno confidando che entrambe le prime possano svolgersi presso il Posia di San Foca che De Giorgi considera “il (suo) luogo portafortuna”.