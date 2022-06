Carenza sangue in Salento: l’Esercito risponde all’appello

LECCE – Sos sangue in Salento: i militari in prima linea per le donazioni.

L’Asl di Lecce ha lanciato un appello per incrementare le donazioni per via della carenza di sangue che si registra su tutto il territorio. Tra i primi a rispondere sono stati i militari dell’Esercito Italiano, che si sono subito attivati aderendo alla campagna di emodonazione.

La donazione si è svolta stamane presso la Caserma “Nacci”, sede del Reggimento “Cavalleggeri di Lodi” (15*), unità della Brigata meccanizzata “Pinerolo”. La “Pinerolo” collabora attivamente con AVIS Puglia per l’organizzazione di giornate dedicate all emodonazione.

Quella di oggi rientra tra le iniziative promosse dal protocollo di intesa recentemente siglato tra Comando delle Forze Operative Sud e la Fondazione italiana “Leonardo Giambrone” per sostenere la lotta alla talassemia.