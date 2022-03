Neonato muore dopo parto prematuro: Asl dispone autopsia per accertare le cause

MARTANO/SCORRANO (Lecce) – Neonato muore dopo un parto prematuro e l’Asl dispone l’autopsia sul corpo del bimbo per chiarirne le cause del decesso. La tragedia si è abbattuta su una famiglia di Martano. La madre del piccolo si trovava all’ottavo mese di gravidanza. Purtroppo nelle scorse ore sono subentrate delle complicanze e i medici dell’ospedale di Scorrano hanno deciso di far nascere il piccolo in anticipo.

Il bimbo, però, è morto non appena venuto al mondo. La madre, fortunatamente, sta bene. L’azienda sanitaria locale ha immediatamente stoppato la salma trasferita all’obitorio del Vito Fazzi per aprire un’indagine interna e comprendere quali complicanze siano potute subentrare. I familiari, al momento, non hanno sporto denuncia ma non è escluso che la Magistratura possa essere investita del caso a breve.