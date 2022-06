Tennis, Ludovica Casalino è la nuova campionessa italiana Under 11

PUGLIA – Ludovica Casalino, tennista tesserata per il Circolo Tennis “Dino De Guido” Mesagne, si è laureata campionessa italiana di doppio Under 11 sui campi in terra rossa del Tennis Club Todi (PG). La piccola atleta mesagnese, insieme alla grossetana Anna Nerelli, ha letteralmente dominato la gara di doppio. Nei quattro incontri disputati le due giocatrici, nate nel 2010, non hanno perso nemmeno un set sconfiggendo rispettivamente le venete Virginia e Noelle Zema per 6-0 6-0, le marchigiane Arianna Ovarelli e Michela Malfatto 6-3 6-2, le romane Silvia Dalle Molle e Sara Brescini 6-4 6-2 e, in finale, Sofia Ferraris (Friuli Venezia Giulia) ed Emma Sereni (Umbria) col punteggio di 6-2 6-3.

Molto positivo anche il cammino della tennista mesagnese nella gara di singolare. Infatti, dopo aver superato la veneta Veronica Pastorello per 6-2 6-2, l’emiliana Francesca Montorsi col punteggio di 6-0 6-1 e, nei quarti di finale, la lucchese Bianca Francesconi con il punteggio di 7-5 6-2, ha dovuto affrontare la propria compagna di doppio, Nerelli, che le sbarrato la strada col punteggio di 6-1 6-0.

Soddisfatti ed entusiasti per la conquista dello scudetto tricolore di doppio i dirigenti del sodalizio mesagnese presieduto da Nicola De Guido, lo staff tecnico (Armando Caforio, Giuseppe Canuto, Luigi Pisoni e Davide Spina) e i soci tutti. All’indomani della splendida affermazione di Casalino, sono arrivati i complimenti per questi lusinghieri risultati, per il lavoro svolto dal club gialloblù in questi anni e per la sua scuola addestramento tennis, da parte del Vice Presidente della FIT, il barlettano Isidoro Alvisi.

Ludovica Casalino, nata il 9 dicembre del 2010, frequenterà quest’anno la classe I^ media. Ha iniziato a giocare a 5 anni e mezzo di età presso il “Dino De Guido” con i maestri Armando Caforio e Luigi Pisoni. Sin da piccola ha dimostrato di avere una mentalità vincente e buone attitudini tecniche. Dopo aver vinto per due anni di fila il Master Regionale FIT Junior Program, nel 2019 trionfa a Roma nel Master Kinder Nazionale, qualificandosi per quello internazionale disputato, poi, nel prestigioso Monte Carlo Country Club. Lo scorso anno si è confermata ad alti livelli raggiungendo le semifinali del Master Kinder Nazionale Under 10 di Roma. Quest’anno è stata convocata al Raduno Tecnico Nazionale, ha raggiunto la finale di doppio, sempre con Nerelli, nel Tennis Europe di Forlì, ha fatto parte della squadra pugliese di Coppa Belardinelli. Ora, dopo questo grande traguardo raggiunto, sarà impegnata nelle finali di Macroarea Under 12 a squadre a Reggio Calabria, con la compagna di squadra Sofia Greco, nelle finali Nazionali del circuito Next Gen a Milano e, nel mese di dicembre, nel Tennis Europe Under 12 a Bari.

