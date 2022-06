Verso Benevento – Lecce, 12 precedenti e una sola vittoria per i salentini

Nell’anticipo del venerdì della terza giornata il Lecce, dopo tre anni, ritorna allo stadio “Ciro Vigorito” di Benevento (fu inaugurato nel 1979 con il nome “Santa Colomba”; dal 2010 ha l’attuale denominazione). I giallorossi salentini (anche la squadra campana ha gli stessi colori sociali) saranno ospiti del Benevento, in campionato, per la 13esima volta. Nelle precedenti 12 partite (solo l’ultima in serie B e tutte le altre in C; le prime otto si sono giocate al vecchio campo “Littorio” e le ultime quattro al “Vigorito”) il Lecce ha ottenuto 1 vittoria (un 1-2), 4 pareggi (uno 0-0, due 1-1 e un 3-3) e 7 sconfitte (due 1-0, un 2-0, due 3-0, un 3-2 e un 4-1). Le reti segnate dal Benevento sono state, quindi, 23 e quelle dal Lecce 10.

I dieci gol del Lecce li hanno realizzati Alceo Luna, Francesco Arfuso, Fabrizio Miccoli Stefano Salvi, Giuseppe Abruzzese, Fortunato Loddi (una doppietta), Marco Mancosu, Filippo Falco e Riccardo Fiamozzi.

Nel periodo dal 1953 al 1965 a causa del fallimento della società il suo posto fu preso dalla seconda squadra della città il “Sanvito Benevento”. Dopo circa dieci anni ci saranno due fusioni con altre squadre e solo nel 1965 ritornerà il “Benevento”. Contro il “Sanvito” il Lecce, in Campania, giocò due partite che finirono entrambe per 1-1. I dati delle due squadre con diversa denominazione vanno unificati in quanto ci fu la chiara continuazione della tradizione sportiva del Benevento.

Le due squadre non si sono mai affrontate in Coppa Italia. Solo una volta in un Torneo. Accadde il 30 maggio 1946 per il “Torneo Post-campionato 1945\46”; il Benevento vinse per 4-0 (diciotto giorni prima, in casa, il Lecce aveva vinto per 3-1). Si sono, poi, incrociate in un play-off; il 18 maggio 2014 la partita si chiuse sull’ 1-1 (gol di Fabrizio Miccoli per il Lecce e di Marco Mancosu per il Benevento). Nella partita di ritorno, dopo una settimana, il Lecce vinse per 2-0 (gol di Adriano Ferreira Pinto e Gianmarco Zigoni) e arrivò, così, alle due sfortunate “finali” con il Frosinone contro il quale, negli ultimi minuti del secondo tempo supplementare della seconda partita nel Lazio (3-1), si infransero i sogni della promozione in Serie B.

Tranne il mese di gennaio le due squadre si sono affrontate in tutti gli altri mesi della stagione calcistica. Oggi sarà la seconda volta nel mese di settembre; l’unico precedente risale al 2014 (in Lega Pro) e finì con un brutto ko per il Lecce (4-1).

Nel giorno 10 settembre il Lecce, nella sua storia, ha giocato fuori casa le seguenti tre partite: nel 1972, in Coppa Italia, a Trani finì 0-0, nel 1978, ancora in Coppa Italia, ko a Foggia per 1-0 e nel 1995, in C1, ko in casa della Juventus Stabia per 3-2.

La prima sfida tra le due squadre in Campania risale a 84 anni fa. Il 28 marzo 1937, alla 21esima giornata, in Serie C, sul vecchio campo “Littorio” (il “Vigorito” sarà costruito dall’impresa del presidente dell’Ascoli Costantino Rozzi e sarà inaugurato, come già ricordato, nel 1979; lo stesso Rozzi nell’estate del 1985 “ricostruirà” anche il Via del Mare) il Lecce del mister ungherese Árpád Hajós (dopo la 14esima giornata aveva sostituito l’esonerato Ferenc Plemich) affrontò il Benevento di mister Giuseppe Cavanna (allenatore e portiere delle squadra) con la seguente formazione. Guizzardi; Lavè, Giannone; Indrizzi, Scher, Buin; Italo Paterno, Cosma, De Marinis, Polesel, Bisanti. I giallorossi sanniti s’imposero con un secco 3-0. Alla fine il campionato fu vinto dal Taranto, primo con 40 punti, il Benevento fu nono con 24 e il Lecce undicesimo con 21.

Dopo le due sconfitte nelle prime due partite arrivo il primo pareggio. Il 22 ottobre 1950, alla quinta giornata, i giallorossi di mister Giovanni Brezzi impattarono per 0-0.

Il 6 aprile 1975, alla 28esima giornata, in Serie C, il Benevento s’impose sul Lecce di mister Nicola Chiricallo per 2-0 grazie alla doppietta, al 73’ e 83’, del centravanti Salvatore Cascella (in quella stagione segnò 11 reti). Il primo gol interruppe, purtroppo, l’imbattibilità del portiere giallorosso Emerich Tarabocchia che fissò il suo straordinario e quasi inattaccabile record (dalla serie A alla C) a 1.790 minuti; mai, finora, migliorato.

Nel successivo campionato, il 1975\76, il 14 marzo 1976, il Benevento di mister Pietro Santin (in seguito allenerà il Lecce in due campionati; nel 1978\79 e 1986\87 fino alla 28esima giornata quando verrà esonerato e sostituito da mister Carlo Mazzone) sconfisse il Lecce di mister Antonio (“Mimino”) Renna per 3-2 (per il Lecce una doppietta del bomber Fortunato Loddi). Nel girone di andata, il 26 ottobre 1975, il Lecce di mister Renna (esordì proprio quel giorno sulla panchina leccese) aveva vinto per 1-0. Quella stagione verrà ricordata proprio per l’infuocato e acceso duello tra Lecce e Benevento per la promozione in Serie B. A tre giornate dalla fine le due squadre erano appaiate al primo posto con 51 punti. Alla terzultima giornata il Lecce sconfisse, in casa, il Siracusa per 2-0 e il Benevento subì un ko a Bari per 3-0. La domenica successiva il Lecce pareggiò a Messina (1-1) e il Benevento capitolò anche a Cosenza (2-0). Quel giorno il Lecce, a una giornata dal termine, si portò a tre punti dal Benevento e aritmeticamente ottenne la promozione in Serie B dove ritornò dopo un’estenuante attesa di ben 27 anni. Alla fine il Lecce fu primo con 55 punti (22 vittorie, 11 pareggi e 5 sconfitte con 54 gol fatti e 27 subiti) davanti al Benevento con 53. Dopo la partita del 1976 le due squadre si persero di vista per ben 37 anni. Si rincontrarono il 15 settembre 2013; il Benevento s’impose sul Lecce di mister Francesco Moriero con un secco 4-1 (il primo gol dei campani lo segnò Marco Mancosu e quello del Lecce fu di Fabrizio Miccoli). Mister Moriero, dopo la quarta giornata (quattro sconfitte) fu esonerato e sostituito da mister Franco Lerda che ritornò, così, per la seconda volta sulla panchina leccese.

Il 23 novembre 2014 il Lecce del presidente Savino Tesoro e di mister Franco Lerda espugnò per la prima storica volta (finora unica) il campo del Benevento. I giallorossi salentini giocarono contro i giallorossi campani di mister Fabio Brini con: Caglioni; Mannini, Martinez; Abruzzese, Lopez, Salvi (86’ Lepore); Felipe Gomes, Papini, (83’ Vinetot); Carrozza, Moscardelli (67’ Della Rocca), Doumbia. Finì 1-2 grazie alle reti di Stefano Salvi e di Giuseppe Abruzzese.

L’ultima partita, come sopra ricordato, si giocò tre anni fa. Il 27 agosto 2018, alla prima giornata, per la prima volta in Serie B, il Lecce di mister Fabio Liverani ottenne un beffardo pareggio per 3-3 anche per le discutibili scelte tattiche adottate negli ultimi minuti; il Lecce stava vincendo per 3-0. Il Benevento di mister Cristian Bucchi giocò con: Puggioni; Maggio, Volta, Costa, Di Chiara; Tello (70’ Buonaiuto), Viola, Nocerino; Insigne (60’ Ricci), Coda, Improta (70’ Asencio); in panchina, tra gli altri, c’era l’attuale giallorosso Alessandro Tuia. Il Lecce, invece, si schierò con: Vigorito; Fiamozzi, Lucioni, Meccariello, Calderoni; Petriccione, Scavone, Arrigoni (82’ Tabanelli); Mancosu, Falco (69’ La Mantia); Pettinari (74’ Cosenza). L’arbitro fu il signor Juan Luca Sacchi di Macerata. Questa la sequenza delle marcature: 30’ Mancosu (L), 57’ Falco (L), 60’ Fiamozzi (L), 69’ Volta (B), 81’ Ricci (B), 87’ rigore Coda (B). Gli spettatori, in totale, furono 12.835 (l’incasso non venne comunicato).

Vittorio Renna