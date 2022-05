Airsoft – L’old style in scena nel Salento

LECCE – In cantiere da due anni causa covid l’evento che si è concluso domenica 24 ottobre era già da tempo in sold-out. Team provenienti non solo dalla puglia ma anche dalla basilicata e dalla Calabria si sono misurate in una gara innovativa che univa e riproponeva il softair old-style con una serie di missioni scenografiche. Organizzata con la solita maestria dalla asd DANGER AIRSOFTCLUB SALENTO la gara ha visto le dieci squadre partecipanti affrontare 10 ore di softair non stop, dovendo percorrere circa 15 km in notturna è affrontare 5 missioni nella suggestiva location del tipico paesaggio salentino. L’ evento GOLPE 2021 obbligava le squadre a sventare un colpo di stato in un fantomatico piccolo stato il TRULLISTAN, il tutto è risultato molto adrenalinico e divertente.

La premiazione è avvenuta a fine evento presso il palazzetto dello sport di Galatina.

Cosi il podio:

1 – classificati DELTA TEAM DI CORATO (BA)

3 – classificati LUPI LUCANI DI LAVELLO (PZ)

3 – classificati INGLORIUS BASTARD DI TARANTO.

Bene anche i salentini CONTRACTORS di Poggiardo che oltre al 4 posto si sono aggiudicati il PREMIO TATTICA. IL premio NAVIGAZIONE importante in questa tipologia di torneo è andato ai MISTRAL DI BARLETTA.

[08:30, 25/10/2021] Raffaele Vantaggiato: Ancora una volta questi eventi promuovono e valorizzano il nostro salento e la nostra terra, infatti gli organizzatori, i Danger Airsoftclub confidano di avere nel cassetto già l’idea per una nuova edizione.

L’evento è stato patrocinato dallo CSEN BRINDISI SETTORE AIRSOFT.

