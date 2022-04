Carafa vs Frenois: in palio il Titolo Internazionale WBA

Doveva combattere in Inghilterra il 23 ottobre contro Hamed Ghaz. Poi il repentino cambio di rotta con destinazione Parigi si è materializzato nelle ultime ore. Un’opportunità che Giuseppe Carafa non poteva farsi sfuggire: quella di presentarsi in Francia il 15 ottobre a cospetto del diciannovesimo pugile più forte del mondo nella sua categoria: il fortissimo Guillaume Frenois. In palio c’è la cintura internazionale WBA (World Boxing Association) dei pesi leggeri. Un titolo prestigioso che l’ugentino vuole conquistare in terra transalpina, nell’ambito di un incontro che si snoderà sulla distanza dei 10 round che promette scintille.

Carafa non ha mai vinto fuori dai confini italiani e punta a sfatare il tabù con lo scopo di portare a casa la quinta cintura della sua carriera. Il salentino dovrà combattere dinanzi ad un pubblico ostile, che fare il tifo per il beniamino di casa. Per Carafa si profila un match durissimo. Sulla carta ancora più difficile del match saltato contro Ghaz in Gran Bretagna. Infatti lo score di Frenois è impressionate. Il transalpino vanta 51 match al netto di 48 vittorie, 2 sconfitte e un pari. Vittorie inanellate in 15 anni di pugilato professionistico che hanno fatto del transalpino uno fra i pugili più forti del panorama internazionale. Ma l’ottimo Carafa pensa positivo sulla scorta di una serie di vittorie, che negli ultimi anni lo hanno consacrato nel pugilato che conta.

Link Sponsorizzato

“È un treno che non potevo prendermi il lusso di perdere – afferma il boxeur in forza alla scuderia Conti Cavini Promotion -. Sono consapevole di affrontare un pugile più esperto e molto forte, ma vado in Francia con l’obiettivo di vincere al di là delle difficoltà del match e del fattore ambientale. Combattere per una sigla così importante come la WBA contro il diciannovesimo del mondo è motivo di orgoglio e non vedo l’ora di salire sul ring per dare il massimo fino alla fine”. Il campione di Ugento è reduce dalla vittoria netta ottenuta contro Luigi Mantegna ed è pronto a tornare sul quadrato nel solco di una preparazione spartana che l’ha tirato a lucido per l’appuntamento con la storia.

Giuseppe Carafa verrà accompagnato all’angolo dai tecnici Francesco Stifani della BeBoxe di Copertino e da Salvatore Carafa della Boxe Terra d’Otranto di Matino. Il salentino, dal canto suo, vanta uno score di 14 vittorie, 4 sconfitte e 2 pari. In carriera il classe ’94 ha conquistato il titolo italiano Neo Pro Boxe, titolo italiano Lega Pro Boxe, il titolo internazionale del Mediterraneo e il titolo Continental Ibo (International Boxing Organization).