Covid, 143 nuovi positivi in Puglia: 30 nel leccese. Aumentano i ricoverati nella terapia intensiva, ora sono 5: gravi due 50enni non vaccinati

PUGLIA – Mentre i dati sui nuovi positivi restano stabili, a Lecce aumentano i pazienti con COVID ricoverati in gravi condizioni: i nuovi arrivi nella rianimazione del DEA sono 2 cinquantenni leccesi non vaccinati. Adesso sono in 5 nella Terapia intensiva di Lecce: un malato di COVID viene da Brindisi, due sono salentini non vaccinati cinquantenni, come spiegato precedentemente, poi è ancora ricoverato (da due mesi) un quarantenne e, infine, un altro paziente, che era già in precarie condizioni di salute, ha contratto il COVID ed è stato ricoverato nel reparto dove si combatte contro la “fame d’aria”. Il dato più importante da analizzare sono le ospedalizzazioni, proprio per contenerle il governo stava accelerando sui vaccini. Il bollettino epidemiologico di oggi, mercoledì 6 ottobre, mette in luce 143 nuovi positivi (ieri 126), 30 si registrano in provincia di Lecce (ieri erano 9). Con 15.420 (ieri 12.743) test eseguiti, l’indice dei positivi si stabilizza allo 0,93% rispetto allo 0,99% di ieri.

Non si registrano decessi: un paziente è morto ieri.

Complessivamente i ricoverati in Puglia sono 168 (ieri 168), mentre gli attualmente positivi scendono da 2.559 a 2.499 (-60).

Dei 168 ricoverati, 150 (ieri 151) sono con sintomi, mentre 18 (ieri 17) sono in terapia intensiva.

NUOVI CASI PER PROVINCIA

Provincia di Bari: 45

Provincia di Bat: 6

Provincia di Brindisi: 22

Provincia di Foggia: 22

Provincia di Lecce: 30

Provincia di Taranto: 18

Residenti fuori regione: 0

Provincia in definizione: 0

In Italia rispetto a ieri:

– 18 ricoverati in terapia intensiva (da 433 a 415);

– 96 ricoverati con sintomi (da 2.968 a 2.872).

I deceduti scendono da 50 a 39.

L’indice dei positivi sale dallo 0,77% all’1,07%.

Il numero dei guariti giornalieri (5.245) risulta notevolmente superiore rispetto al numero dei casi (3.235).