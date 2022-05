Lecce in crescita al Rigamonti, ora pensiamo al Cosenza

Il gioco del calcio, non essendo una scienza esatta ma solo un gioco, quasi mai è visto con la giusta obiettività. Un esempio è rappresentato dal dopo-partita di Brescia ed attiene alle dichiarazioni dei due allenatori. Baroni da una parte parla di occasione sprecata e senza quella “distrazione finale” avremmo portato a casa il risultato (mi ricorda Gullit e la sua asserzione televisiva che affermava di come la sua nonna, se avesse avuto le ruote. sarebbe stata una bicicletta) ma, nello stesso tempo, a fine partita era tutt’altro che rammaricato, mentre Inzaghi, in sala stampa molto rammaricato dice: “se c’era una squadra che doveva passare in vantaggio eravamo noi. Quando vai sotto immeritatamente (ne è proprio sicuro?), la reazione è stata da grande squadra (forse ha ricordato molto la Juve ed il Milan!). Bene ma chi ha ragione? Mi sembra di più Baroni che, dietro le dichiarazioni di facciata (ma i tifosi non sono babbei!), si mostrava più che soddisfatto.

In ogni caso, nonostante la mia ritrosia a ricorrere ai dati statistici emersi durante la partita, ne sono quasi costretto per ristabilire almeno una parte di verità. Allora cominciamo! tiri in porta: Brescia 5 e Lecce 5; possesso palla Brescia 52% e Lecce 48%; precisione nei passaggi: Brescia 77% e Lecce 76%; falli commessi: 14 a 14; calci d’angolo: Brescia 7 e Lecce 9. Secondo questi aridi dati, anche un bimbo dell’asilo riconosce una sostanziale parità convalidata anche dal risultato del campo. Ed allora “Onore al Brescia ed al Lecce!” che hanno interpretato l’impegno con la giusta concentrazione, con grande attenzione, con grande spirito sportivo (una sola ammonizione, cosa rara!) ed hanno favorito al massimo la direzione arbitrale che mi è sembrata adeguata alla caratura delle squadre. Si può ben dire che il Lecce sta ritrovando il suo standard pre-sosta e che le “rotazioni”, purchè organizzate con raziocinio e non come la sostituzione contemporanea di tutto il reparto offensivo, come contro il Perugia. possono rappresentare l’arma in più durante la partita.

Link Sponsorizzato

La partita mi ha divertito e mi ha fatto piacere vedere Bleve effettuare qualche intervento spettacolare (ha salvato un gol sicuro!) e nulla poteva fare sulla ribattuta del palo che ha consentito a Bisoli di cogliere il pari. Piuttosto, cari amici lettori, avete visto come la decima di campionato abbia proiettato in alto una prevista, Benevento, ed una sorpresa, Reggina? Mi ricordo sempre che nella massima serie ne andranno tre, delle quali una con i play off e a tutt’oggi non si individua una squadra che possa nettamente prevalere sulle altre. Questo probabilmente avverrà dopo una lotta sfrenata e costante ed ecco che ogni punto deve essere ben accetto anche se talvolta si è convinti del contrario.

Il mio commento non entra mai nei problemi di natura tecnica che competono al solo allenatore, ma qualche domanda mi permetto di porla: perchè il Lecce non riesce a sfruttare i calci d’angolo battuti sempre da Majer e con traiettorie spioventi e non si prova qualche altro sistema? Dermaku ha segnato su un cross più teso di Barreca e venendo un po’ da dietro.

Link Sponsorizzato

Importante in questo campionato è “stare sul pezzo” e non accusare battute a vuoto. Lunedì ci aspetta una partita da prendere con le molle. Il Cosenza è stato spesso domato ma, talvolta, ci ha fatto soffrire molto. Credo che la squadra abbia una sua potenzialità che mi rende cautamente ottimista.