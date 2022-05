Lecce – Perugia, arbitro Giua: precedenti e curiosità

La partita Lecce – Perugia, in programma domani sera alle 14 al Via del Mare, sarà arbitrata dal Signor Antonio Giua della Sezione A.I.A. di Olbia (Sassari).

L’arbitro GIUA ha 33 anni (è nato l’11 marzo 1988 a Sassari). Professione: Ingegnere.

Ha esordito in Serie B il 3 settembre 2017 in Ascoli – Pro Vercelli (1-0).

Ha esordito in Serie A il 24 febbraio 2018 in Bologna – Genoa (2-0).

È stato il primo arbitro della Sardegna a dirigere in Serie A.

Le prime due partite con il Lecce il signor Giua le ha arbitrate quando faceva parte della sezione di Pisa. Il periodo di studi universitari lo ha trascorso proprio nella città toscana. La seconda partita, con l’Ischia Isolaverde, l’arbitrò tre giorni dopo essersi laureato. Subito dopo il signor Giua ritornò nella sua città di residenza, Calangianus (Sassari) e dopo essersi dimesso dalla sezione arbitri di Pisa si affiliò a quella di Olbia.

Ha diretto, finora, le seguenti partite del Lecce:

26.09.2015 Martina Franca – LECCE 1-1 (gol-pareggio al 91’ dell’ungherese Bàlint Vecsei (unico gol in giallorosso) – espulso al 70’ Romeo Papini)

27.02.2016 Ischia Isolaverde – LECCE 0-3 (doppietta di Davide Moscardelli al 37’ e 47’ (due sinistri) e gol di Papini al 67’ (di testa) – hanno giocato nel Lecce tre salentini: Marco Bleve, Matteo Legittimo e Franco Lepore)

10.12.2016 LECCE – Paganese 3-1 (doppietta di Franco Lepore 36’ e 57’ e gol di Salvatore Caturano al 43’ – Per Lepore è stata la sua 100esima partita in maglia giallorossa (89 in campionato, 3 play-off e 8 in Coppa Italia)

19.03.2017 Foggia – LECCE 3-0 (spettatori 16.061)

29.09.2018 LECCE – Cittadella 1-1 (vantaggio con Marco Mancosu su rigore all’11’ e pareggio di Strizzolo all’81’)

11.02.2019 Venezia – LECCE 1-1 (gol-pareggio con Simone Palombi al 51’ – esordio di Marco Tumminello)

16.09.2019 Torino – LECCE 1-2 (vantaggio con il brasiliano Diego Farias al 35’ e gol-vittoria con Mancosu al 73’ – il gol del Torino segnato da Belotti su rigore – partita chiusa al 101’ per il troppo tempo perso al Var per un presunto rigore nell’area del Lecce (al 95’) – Mancosu ha giocato la sua 100esima partita in campionato con il Lecce – nel settore ospiti circa 1.200 tifosi leccesi)

04.12.2019 SPAL – LECCE 5-1 ( Coppa Italia – sul 4-0 gol del belga Gilbert Imbula al 55’ (unico gol in giallorosso) – ultima partita di mister Fabio Liverani in Coppa Italia – i tifosi leccesi presenti nel settore ospiti sono stati 411)

06.01.2020 LECCE – Udinese 0-1 (gol-sconfitta all’88’ di De Paul – tre gol annullati (due all’Udinese e uno al Lecce); due, uno per parte, erano regolari)

09.02.2020 Napoli – LECCE 2-3 (doppietta di Gianluca Lapadula al 29’ e 61’ e gol di Mancosu all’82’ su magistrale punizione – al 73’, l’arbitro non concede un presunto rigore al Napoli e ammonisce giustamente per la evidente simulazione Milik, autore della “furbata” – Partita n. 100 di mister Liverani sulla panchina giallorossa (91 in campionato, 7 in Coppa Italia e 2 nella Supercoppa di Serie C) – è stata la seconda vittoria del Lecce in casa del Napoli dopo quella del 1998, entrambe in Serie A – trasferta vietata ai tifosi leccesi non in possesso della “tessera del tifoso”)

26.09.2020 LECCE – Pordenone 0-0 (1^ giornata – Partita a “porte chiuse” – Prima partita in campionato di mister Eugenio Corini – osservato un minuto di silenzio in memoria dell’arbitro leccese Daniele De Santis e della sua compagna barbaramente uccisi qualche giorno prima; questo è avvenuto su tutti i campi della Serie A e B).

21.02.2021 LECCE – Cosenza 3-1 (partita a “porte chiuse” – vantaggio del Cosenza e poi i gol di Massimo Coda su rigore al 12’, di Marco Mancosu su rigore al 77’ e di Biagio Meccariello all’85’ – Per Mancosu la sua rete è stata la n. 50; mai nessun centrocampista giallorosso come lui)

17.04.2021 Vicenza – LECCE 1-2 (partita a “porte chiuse” – reti di Stefano Pettinari al 50’ e dello scozzese Liam Henderson al 67’ – quinta vittoria sul campo del Vicenza – quinta vittoria fuori casa di seguito; è RECORD, non era mai accaduto!)

… 13 partite con 6 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte

L’ARBITRO GIUA CON IL PERUGIA

Sono soltanto queste due le partite del PERUGIA arbitrate dal signor GIUA, entrambe in Serie B nella stagione 2018\19:

19.01.2019 PERUGIA – Brescia 0-2

11.05.2019 PERUGIA – Cremonese 3-1

Vittorio Renna