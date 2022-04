Report covid Asl, la discesa continua: 534 attualmente positivi nel leccese: Lecce scende a 68, dopo c’è Racale con 45 contagiati: ecco i dati di tutti i comuni

1 of 3

LECCE – Continua a calare il numero di positivi in provincia: una tendenza che non cambia da circa un mese. Il report dell’Asl di Lecce sui malati di covid residenti nel leccese contiene ancora una volta buone notizie: la lotta al covid attraverso i vaccini sta funzionando. Da oltre 20 giorni i numeri sono in calo nel leccese: questa settimana si passa da 714 residenti positivi della settimana scorsa agli attuali 534. C’è anche un ricoverato in meno: in totale i pazienti nelle strutture leccesi dedicate alla cura del covid sono 47. Sono scesi da 9 a 5 i pazienti ricoverati nel reparto di Malattie Infettive dell’ospedale di Galatina. Nel reparto COVID di Anestesia e rianimazione del DEA, come anticipato nei servizi dei giorni scorsi, i pazienti sono diventati 5: di recente sono stati ricoverati in gravi condizioni due cinquantenni non vaccinati e un paziente brindisino. Nella Pneumologia dell’ospedale “Fazzi” ci sono 28 malati di covid (2 in meno), nel reparto di Malattie Infettive dello stesso ospedale aumentati, in una settimana, di una unità i pazienti (ora sono 9).

I POSITIVI TOTALI IN OGNI PAESE DELLA PROVINCIA

A Lecce passano da 104 a 68 i residenti positivi al virus: un calo che fa tirare un grande respiro di sollievo ora che la scuola è cominciata. Gallipoli cala ancora da 36 a 19 (con la diminuzione del flusso turistico si riducono notevolmente gli attualmente positivi). Mentre a Nardò i numeri, dopo la salita della settimana scorsa, tornano a scendere (da 28 a 23 casi). Scendono ancora i numeri a Casarano, dopo i nuovi focolai di due settimane fa, dove i contagi sono diventati 17 (erano 31). In discesa anche Melendugno, dove si passa da 20 a 8 residenti positivi. Continuano ad aumentare i positivi a Racale, anche se di poco, che passa da 43 a 45 positivi a cauda del focolaio riscontrato la settimana scorsa, di cui vi abbiamo già parlato (il virus si è diffuso durante una festa e tra alcuni anziani).

A Galatina i residenti attualmente positivi sono diventati 33 (erano 26 una settimana fa). Soleto ha 18 contagiati (4 in più). Passa da 6 a 2 il numero di contagiati a Presicce-Acquarica. Invece Porto Cesareo scende da 5 a 4 residenti malati di COVID. Passa da 7 a 6 Tricase. Questa settimana cala ancora da 10 a 9 residenti positivi Copertino. A Veglie restano 3 cittadini attualmente positivi. A Taviano questa settimana ha 3 positivi in meno: sono 12. Alliste ne ha 4 (erano il doppio). Cavallino passa da 19 a 9 residenti positivi. Cutrofiano sale da 3 a 5 positivi. Novoli ne ha 3 (uno in meno). Surbo passa da 15 a 11. Carmiano sale da 17 a 33. Leverano sale da 17 a 19. Campi Salentina cala da 12 a 11. Questa settimana Alezio e Specchia non hanno più contagiati. Nelle foto sopra potete leggere tutti i dati per comune. IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO DELLA REGIONE PUGLIA Per quanto riguarda i nuovi positivi giornalieri il bollettino epidemiologico della Regione Puglia segnala 113 (ieri 94) nuovi positivi, 19 (ieri 18) si registrano in provincia di Lecce. Con 11.664 (ieri 12.982) test eseguiti, l'indice dei positivi sale allo 0,97% rispetto allo 0,72% di ieri.

Complessivamente i ricoverati in Puglia sono 155 (ieri 165), mentre gli attualmente positivi scendono da 2.450 a 2.410 (-40). Dei 155 ricoverati, 135 (ieri 146) sono con sintomi, mentre 20 (ieri 19) sono in terapia intensiva.