Verso Brescia – Lecce: ventidue precedenti e solo quattro vittorie per i giallorossi

LECCE – Per la decima giornata e per il secondo turno infrasettimanale della stagione (ce ne saranno altri cinque) il Lecce, dopo un anno, ritorna allo stadio “Mario Rigamonti” di Brescia. Ẻ la 23esima volta che i biancazzurri lombardi ospitano i giallorossi. Nelle precedenti 22 partite (7 in Serie A e 15 in B) il bilancio del Lecce fa registrare i seguenti dati: 4 vittorie (un 1-0, un 2-0 a “tavolino” e due 2-1; due vittorie arrivarono in Serie A), 8 pareggi (quattro 0-0, due 1-1 e due 2-2) e 10 sconfitte (tre 1-0, un 2-0, un 2-1, due 3-0, due 3-1 e un 3-2). Il Lecce ha segnato, quindi, 18 reti e il Brescia 30.

Nelle 15 partite in Serie B i giallorossi hanno ottenuto 2 vittorie (il 2-0 a “tavolino” e un 2-1), 5 pareggi (quattro 0-0 e un 1-1) e 8 sconfitte (tre 1-0, un 2-0, un 2-1, un 3-0 e due 3-1). I gol fatti dai giallorossi sono stati, quindi, 8 e quelli dei biancazzurri 18.

Le due squadre non si sono mai affrontate né in Coppa Italia né in altre competizioni.

I quattro allenatori leccesi, che sono stati capaci, finora, di vincere sul campo del Brescia sono stati: Giovanni Di Marzio nel 1981, Albertino Bigon nel 1991, Delio Rossi nel 2004 (fu la quarta vittoria esterna di fila in quella stagione; è record per il Lecce in Serie A) e Zdenĕk Zeman nel 2005.

Il Lecce, quindi, non vince a Brescia da quasi 17 anni (in Serie B da quasi trent’anni). L’ultima vittoria risale al 30 gennaio 2005, alla 21esima giornata, in Serie A. I giallorossi di mister Zeman s’imposero sui biancazzurri di mister Giovanni De Biasi (dopo la 23esima giornata verrà esonerato e sostituito con mister Alberto Cavasin) per 1-0 grazie al gol (un velenoso sinistro) dell’ivoriano Axel Cedric Konan. L’arbitro Roberto Rosetti di Torino concesse al 36’ un rigore al Brescia per un fallo di Konan su Di Biagio, ma il tiro di Andrea Caracciolo (il miglior marcatore nella storia del Brescia con 179 gol) si stampò sul palo.

Alla fine di quel campionato il Lecce ottenne una meritata salvezza (la sesta) con 44 punti e 11esimo posto (secondo miglior piazzamento di sempre) mentre il Brescia fu penultimo con 41 punti e retrocesse in B.

Nelle 12 partite nelle quali il Lecce è andato in gol, ben 10 volte è passato in vantaggio per primo.

Quando il Lecce, in serie B, ha pareggiato a Brescia per 0-0 ha ottenuto sempre la promozione in serie A; è accaduto in tutte le quattro volte.

Ẻ la seconda volta che le due squadre si affrontano nel mese di ottobre; l’unico precedente risale all’ultima partita di un anno fa (ko per 3-0)

Sarà la settima volta che il Lecce gioca fuori casa, di giovedì, una partita in Serie B (in totale la 11esima; le ultime due proprio con il Brescia). Nelle sei precedenti trasferte il Lecce ha ottenuto 2 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte.

Il Lecce, nella sua storia, ha giocato, fuori casa, nel giorno 28 ottobre le seguenti partite: nel 1928, in 1^ Divisione Sud, a Taranto finì 1-1, nel 1951, in Serie C, a Crotone 0-0, nel 1979, in B, a Cesena 0-0, nel 1984, in B, in casa del Pisa ko per 3-1, nel 1998, in Coppa Italia, con la Fiorentina ko per 1-0 e nel 2020, ancora in Coppa Italia, in casa del Torino ko per 3-1 d.t.s.

Il Brescia – Lecce con il maggior numero di spettatori fu quello del 23 dicembre 2000, alla 21esima giornata (fu l’ultima partita del Lecce nel secolo scorso), in Serie A; i presenti furono 13.189 (videro soltanto mezza partita). Quel giorno i biancazzurri lombardi dell’ex mister Carlo Mazzone e i giallorossi di mister Alberto Cavasin impattarono per 2-2. Fu un risultato beffardo. Il Lecce si portò in vantaggio sullo 0-2 grazie a una doppietta di Cristiano Lucarelli (al 19’ e 51’; il primo gol fu il n. 200 del Lecce in Serie A). Subito dopo il secondo gol si alzò una fittissima nebbia tale da non permettere di vedere tutto il terreno di gioco (in TV, nel secondo tempo non si vide assolutamente niente), ma l’arbitro Alberto Castellani di Verona fece continuare la partita e il Brescia ne approfittò e segnò due gol con Dario Hübner (il secondo su rigore; Hübner è insieme a Igor Protti ad aver vinto la classifica dei marcatori in Serie A, B e C) e, così, pareggiò quella “strana” partita (c’erano state tutte le condizioni per sospenderla).

La prima sfida tra le due squadre in Lombardia risale a 72 anni fa. Si disputò il 19 giugno 1949, alla 40esima giornata, in serie B (a 22 squadre; in quella stagione si passò al girone unico dopo le due precedenti a tre gironi), al vecchio “Stadium di Viale Piave” (per il Lecce fu l’unica volta su quel campo; alla fine degli anni Cinquanta fu inaugurato l’attuale “Rigamonti”). Il Lecce del presidente Vittorio Scagliarini e del mister ungherese Ferenc Plemich (per la quinta e ultima volta, dal 1929 al 1949, sulla panchina leccese; fu il terzo allenatore in quella stagione dopo Raffaele Costantino e Mario Magnozzi) giocò con la seguente formazione: Eberle; Ciccone, Realini; Russo, Compiani, Gorini; Stabellini, Gavazzi, Silvestri, Mosca, Celani. Il Brescia di mister Imre Senkey (ungherese pure lui) rispose con: Romano; Spaggiari, Paolini D.; Fusari, Albini, Mariani F.; Rosso, Schiavi, Bertoni, Bulgarelli, Gualtieri. L’arbitro fu il signor Ferruccio Bellè di Venezia. I giallorossi si portarono in vantaggio al 3’ con il bomber Luigi Silvestri, ma i biancazzurri reagirono in modo rabbioso e deciso e segnarono tre gol (doppietta di Schiavi e gol di Fusari); finì, quindi, 3-1. L’inviato de La Gazzetta del Mezzogiorno, nel suo resoconto, scrisse: “la felice giornata del portiere bresciano annulla i coraggiosi e continui attacchi degli sfortunati leccesi” e poi aggiunse che il Lecce non ha ottenuto un risultato positivo “per un tantino di sfortuna, un po’ di nervosismo e qualche inceppamento al momento opportuno”. Alla fine il Brescia fu quinto con 45 punti e il Lecce, con 36, finì al penultimo posto e retrocesse in serie C; ritornerà in serie B dopo ben 27 anni, nel 1976.

Dopo quella prima partita, le due squadre si persero di vista per ben 28 anni. Si ritrovarono di fronte, per la prima volta al “Rigamonti”, il 6 marzo 1977, alla 23esima giornata. Il Brescia di mister Mauro Bicicli (ex ala destra della grande Inter del presidente Angelo Moratti e del mister, il “mago” Helenio Herrera) sconfisse il Lecce del nuovo presidente Francesco Iurlano e di mister Antonio “Mimino” Renna per 1-0; il gol-sconfitta lo segnò al 4’ Alessandro Altobelli (detto “spillo”) che sarà poi il centravanti dell’Inter e della Nazionale con la quale diventerà campione del mondo nel 1982 in Spagna.

Il Lecce riuscì ad espugnare per la prima volta il campo del Brescia il 27 settembre 1981, alla terza giornata, in serie B, ma a … “tavolino”. I giallorossi del presidente Francesco Iurlano e di mister Giovanni Di Marzio si portarono in vantaggio al 10’ con Giancarlo Tacchi, al 28’ il Brescia pareggiò con Francesco Vincenzi (nella stagione 1987\88 giocherà nel Lecce; 32 presenze e 4 gol). Nel finale, all’88’, ci fu una fitta sassaiola all’indirizzo dei giocatori leccesi; ne fece le spese il portiere Divo Vannucci che fu colpito alla testa (in ospedale la ferita fu suturata con cinque punti) e al suo posto subentrò Graziano De Luca. Alla fine della partita il Lecce presento all’arbitro Luigi Altobelli di Roma una riserva scritta e il successivo ricorso venne accolto dal giudice Sportivo che senza alcun dubbio assegnò la vittoria al Lecce per 0-2.

Un pareggio non meno beffardo di quello del 2000 che abbiamo già ricordato, arrivò il 16 settembre 2001; finì 1-1. Il Lecce di mister Cavasin passò in vantaggio al 3’ con Ernesto Javier Chevanton e il Brescia dell’ex Carlo Mazzone pareggiò con Roberto Baggio al 93’!

L’ultima partita risale, come già detto, a un anno fa. Il 16 ottobre 2020, alla terza giornata (di venerdì), il Lecce di mister Eugenio Corini fu sconfitto dal Brescia del mister uruguaiano Diego Lopez (esordì quel giorno sulla panchina bresciana; aveva sostituito l’esonerato, dopo solo due partite, Luigi Delneri) per 3-0. Il Brescia giocò con: Joronen; Sabelli, Papetti, Mangraviti, Martella; Dessena, Van de Looi, Ndoj (79’ Labojko); Spalek (73’ Skrabb); Donnarumma (89’Zmrhal), Ayè. Il Lecce rispose con: Gabriel; Zuta, Lucioni, Meccariello, Calderoni; Henderson, Majer, Bjorkengren (52’ Paganini); Falco, Stepinski (67’ Coda), Listkowski (76’ Pettinari). Arbitro: Antonio Di Martino di Teramo. Reti: 9’ e 67’ Ndoj (B), 90’ Ayè (B). Partita a “porte chiuse” (solo 1.000 presenti). Prima partita del Lecce con il nuovo Main sponsor “LINKS”. Esordio nel Lecce di John Bjorkengren e Luca Paganini.

di Vittorio Renna