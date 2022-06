“Le Agevolazioni regionali e il Credito”, se ne discute all’Hilton Garden Inn di Lecce

LECCE – È in programma per venerdì 3 dicembre 2021, a partire dalle ore 16, l’evento “Le Agevolazioni regionali e il Credito” organizzato da Confartigianato Imprese Lecce e Cooperativa l’Artigiana, in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Lecce e il patrocinio di Regione Puglia, Puglia sviluppo e la Camera di Commercio di Lecce.

Al centro del dibattito, le nuove misure regionali e i servizi di accompagnamento per l’accesso al credito messi a disposizione dalla Cooperativa l’Artigiana per supportare le imprese nell’utilizzo dei fondi.

L’incontro si svolgerà all’Hilton Garden Inn di Lecce (via Cosimo De Giorgi, 62).

I saluti saranno affidati a Luigi Derniolo, presidente di Confartigianato Imprese Lecce; Corrado Brigante, presidente Cooperativa l’Artigiana; Vincenzo Benisi, commissario straordinario CCIAA Lecce; Giuseppe Venneri, Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lecce.

A seguire gli interventi di Antonio De Vito, Direttore Generale di Puglia e Sviluppo; Alessandro Papa Pagliardini, consigliere delegato alla Commissione Fondi Pubblici di ODCEC Lecce.

Le conclusioni sono affidate ad Alessandro Delli Noci, assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia. Modera Francesco Massimiliano Rausa, Confartigianato Imprese Lecce.

L’accesso sarà consentito solo ai soggetti muniti di Green Pass.

La partecipazione al convegno attribuisce 3 crediti formativi per la formazione professionale continua e obbligatoria dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili.