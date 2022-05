Maratona della Grecìa Salentina: vince il romagnolo Lorenzo Lotti

CALIMERA (Lecce) – Dopo diciannove mesi d’attesa e il lungo rinvio legato alla pandemia, la seconda edizione della maratona della Grecìa Salentina, organizzata dall’Asd La Mandra Calimera, non ha deluso le aspettative. Una grande festa di sport e di emozioni, che ha animato le strade e le piazze dei comuni di lingua grika. Centinaia gli atleti, provenienti da diverse regioni e da tutte le province pugliesi, al via della gara che domenica mattina alle 9, in una giornata dal sapore quasi estivo, è partita dalla piazza del Sole a Calimera, attraversando altri nove dei dodici comuni della Grecìa: Martano, Carpignano Salentino, Castrignano de’ Greci, Melpignano, Corigliano d’Otranto, Soleto, Sternatia, Zollino e Martignano.

Un percorso unico nel suo genere, dal punto di visto tecnico e paesaggistico, tra la bellezza della campagna salentina e i monumenti che caratterizzano i comuni attraversati, percorrendo anche un tratto dell’antica Via Francigena e della Via Traiana Calabra, una strada romana che costituiva il prolungamento della Via Traiana e collegava Brindisi a Lecce e Otranto. I maratoneti hanno potuto apprezzare le bellezze e la magia di una terra antica come il tempo, accompagnati dal tifo e dal calore della gente presente lungo il percorso.

Link Sponsorizzato

A imporsi, con il tempo di 2 ore e 43 minuti, il romagnolo Lorenzo Lotti (della Corri Forrest), campione “dalla faccia pulita”, capace in pochi anni di imporsi a livello nazionale (conquistando quest’anno il primo posto nella maratona di San Marino e il terzo in quella dell’Etna). “È sempre bello tagliare il nastro d’arrivo, specie in una gara come la maratona della Grecìa Salentina, una bellissima manifestazione nella stupenda Puglia, su un percorso “muscolare” che tocca 10 diversi comuni. Complimenti e grazie a Cristian Bergamo e a tutta l’organizzazione”.

Secondo un ottimo Vincenzo di Toma della Podistica Magliese, che si è aggiudicato anche il titolo di campione regionale di maratona, chiudendo in 2 ore e 53 minuti. A. Completare il podio Giuseppe Moliterni dell’Asd Gravina Festina Lente!, terzo in 2 ore e 55 minuti.

Link Sponsorizzato

Tra le donne successo per Teresa Lelario della Manfredonia Corre, campionessa regionale di maratona. Per lei un ottimo 3 ore e 7 minuti, un buon test in vista dei campionati italiani di ultramaratona (sulla distanza dei 50 chilometri) in programma a fine mese a Salsomaggiore. Al secondo posto, con un fantastico 3 ore e 15 minuti, la campionessa di casa Pamela Greco della Saracenatletica (campionessa regionale SF45), capace di condurre con la solita classe una gara perfetta. A completare il podio la solita Sonia Pascali della Tre Casali, che con 3 ore e 30 minuti ha stabilito il nuovo personale sulla distanza della maratona e si è aggiudicata il titolo di campionessa regionale nella categoria SF55.

A impreziosire l’evento anche la “staffetta dei sindaci”: il primo cittadino o un rappresentante dell’amministrazione comunale dei dieci comuni attraversati dalla gara, hanno completato la gara percorrendo il tratto del comune interessato dalla Maratona della Grecìa Salentina, passandosi di volta in volta un “testimone”. Una bella iniziativa che dimostra la vicinanza e il supporto delle amministrazioni comunali all’evento.

“E’ stata una giornata fantastica – ha commentato Cristian Bergamo, presidente dell’Asd La Mandra – , la lista dei ringraziamenti è lunghissima, perché senza il supporto delle amministrazioni, delle forze dell’ordine, dei volontari, dello staff, degli sponsor e di tutti coloro che hanno creduto in noi, questa seconda edizione non avrebbe mai visto la luce. Il mio plauso va ai nostri maratoneti, i cui sorrisi, le lacrime, gli abbracci, le esultanze, la gioia, la fatica e le emozioni sono stati il regalo più bello, che ci consente di iniziare a lavorare, già da subito, alla prossima edizione”.

“E’ stato per noi un onore ospitare la partenza e l’arrivo di questa seconda edizione della maratona della Grecìa salentina – ha dichiarato Giuseppe Mattei, vicesindaco di Calimera -, con la nostra piazza del Sole che ha accolto centinaia di atleti e di persone provenienti da tutta Italia. La Grecìa salentina si dimostra sempre più terra di sport, al centro dei percorsi turistici della Puglia. Faccio i complimenti a tutta l’associazione La Mandra per il lavoro svolto e ringrazio tutti coloro che hanno lavorato a questo bellissimo evento e do appuntamento a tutti al prossimo anno”.