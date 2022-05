“Piazzolla antes y después”, l’omaggio della Camerata Musicale Salentina al compositore argentino

LECCE – Giovedì 11 novembre, al Teatro Apollo di Lecce, per la 52^ Stagione Concertistica, la Camerata Musicale Salentina ospiterà “Piazzolla antes y después”, un omaggio al grande compositore argentino, del quale ricorre il centenario della nascita, in compagnia del maestro Héctor Ulises Passarella.

Quattro bandoneòn, un violino e un pianoforte accompagneranno il pubblico in una appassionante panoramica della musica rioplatense, dove si ascoltano i bellissimi tanghi antichi che tanto piacevano a Jorge Luis Borges, insieme a brani di Luis Bacalov (che Héctor Ulises Passarella ha registrato per il cinema), di Piazzolla e dello stesso Passarella.

Un programma pensato per omaggiare il grande maestro argentino Astor Piazzolla, nei suoi cento anni dalla nascita, attraverso il quale si evidenziano i tratti caratteristici della musica argentina di un prima e di un dopo Piazzolla. Il tutto attraverso uno straordinario virtuosismo espressivo.

La formazione, unica in Italia, di più bandoneón (con bandoneonisti tutti provenienti dal Centro del Bandoneón di Roma), con l’arricchimento ineguagliabile del pianoforte e del violino, contribuisce a creare quella sonorità indispensabile per immergersi nella storia di questa musica giovane ma apprezzata in tutto il mondo.

Nato in Uruguay nel 1955, Héctor Ulises Passarella è considerato uno dei più grandi bandoneonisti, nonché uno dei più interessanti compositori di tango moderno.

L’inconfondibile suono e la particolare espressività del fraseggio gli hanno fatto conquistare l’ammirazione del pubblico, della critica e di grandi musicisti e cineasti. Passarella arriva in Italia dopo avere vinto importanti concorsi e una borsa di studio di un anno nel nostro Paese. Inizia così la sua carriera in tutta Europa. Memorabile la collaborazione con Luis Bacalov per l’interpretazione di tante colonne sonore, a partire da quella, premiata con l’Oscar nel 1996, del film “Il Postino” con Massimo Troisi.

La sua ricerca musicale non si è mai fermata: ha realizzato trascrizioni per bandoneón di musiche di Bach, Vivaldi, Haendel, Frescobaldi, Bartók e Santorsola e, in ottica moderna, ha arrangiato brani del repertorio del tango tradizionale, sia per bandoneón solo che per bandoneón ed archi. Gli stessi critici musicali, parlando di lui, dicono “Non è tango, è Passarella”.

Prevendite disponibili presso la sede della Camerata Musicale Salentina, online e nei punti vendita del circuito Vivaticket.

Fondata dal M° Carlo Vitale nel 1970, la Camerata Musicale Salentina è sostenuta dal Ministero della Cultura, dalla Regione Puglia e dal Comune di Lecce.

Sponsor della manifestazione Banca Popolare Pugliese.

PROGRAMMA MUSICALE

A. Piazzolla – Invierno Porteño

A. Piazzolla – Adiós Nonino

A. Piazzolla – Escualo

L. Bacalov – Tema di Frisch (dal film “Frontera Sur”)

L. Bacalov – Toccata e Tango (dal film “Milonga”)

J. Lamarque Pons – Tango Canción (dalle Tre Ritmiche di Tango. Trascr. H. U. Passarella)

E. Ponzio – Don Juan

J. L. Padula – 9 de Julio

E. Saborido – Felicia

H. U. Passarella – Ricercare 2011

H. U. Passarella – Preludio e Fuga 2008

G. Matos Rodriguez – La Cumparsita (arr. H. U. Passarella)

ABBONAMENTO A 13 SPETTACOLI

Poltronissime e Palchi I Ordine: Intero € 260, Ridotto* € 230

Poltrone e Palchi II Ordine: Intero € 210, Ridotto* € 180

Loggione: Intero € 120, Ridotto* € 90

PREZZI BIGLIETTI (comprensivi del diritto di prevendita)

Poltronissime e Palchi I Ordine: Intero € 27, Ridotto* € 24

Palchi I Ordine (posti con scarsa visibilità): € 18

Poltrone e Palchi II Ordine: Intero € 22, Ridotto* € 19

Poltrone ultime file e Palchi II Ordine (posti con scarsa visibilità): € 12

Loggione: Intero € 15, Ridotto* € 12

* La riduzione è valida per: over 65, under 35 anni | Docenti | Studenti | Dipendenti BPP Banca Popolare Pugliese | Disabili e Accompagnatori | Abbonati 51^ Stagione

La riduzione verrà applicata dietro presentazione del relativo documento che la consente.

I disabili in carrozzina hanno diritto all’ingresso gratuito.

PREZZI SPECIALI:

UNDER 35, SCUOLE, DISABILI e ACCOMPAGNATORI, GRUPPI (almeno 8 persone)

E’ disponibile una quantità limitata di posti a tariffa speciale per Under 35, scuole, disabili e accompagnatori, gruppi di almeno 8 persone.

Poltronissime ultime file e Palchi Laterali I Ordine: € 18

Poltrone ultime file e Palchi Laterali II Ordine: € 12

Loggione: € 8

Info per accedere alla promozione: 0832 309901 – 348 0072655

Email: biglietteria@cameratamusicalesalentina.com

CARTA DEL DOCENTE E 18APP

Anche per questo evento è possibile l’acquisto del biglietto o dell’abbonamento utilizzando il Bonus Cultura, scegliendo come tipologia di buono SPETTACOLI DAL VIVO o CONCERTI.

CON I BIMBI A TEATRO!

Assistere ai concerti della Camerata Salentina con i propri bimbi è possibile! L’Associazione organizza infatti un laboratorio musicale dedicato ai bambini dai 6 anni in su in contemporanea con gli spettacoli serali e nelle sale interne dei teatri.

Il costo varia dagli 8 ai 10 € a bambino, con possibilità di assistere allo spettacolo.

BIGLIETTO SOSPESO

Un “biglietto sospeso” per chi non può permettersi di andare a teatro: solidarietà e cultura si fondono nell’iniziativa della Camerata Musicale Salentina. Il meccanismo è molto semplice: chiunque, con soli 2 €, può offrire un “biglietto sospeso” e fare in modo che il teatro sia davvero uno strumento di cultura per tutti.

Per ogni biglietto sospeso donato, la Camerata ne offrirà un altro. Le Associazioni solidali che vogliono collaborare a questo progetto possono contattare gli uffici della Camerata al 348 0072655.

