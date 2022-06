Verso Lecce – Ternana: 10 precedenti e 7 vittorie per i giallorossi

Per la 14esima giornata e dopo un’assenza di ben 19 anni il Lecce ritorna ad ospitare nuovamente, al Via del Mare, la Ternana, Sarà la 11esima volta che le due squadre si affrontano in campionato nel Salento. Nelle precedenti 10 partite (9 in Serie B e 1 in C; le prima due si giocarono al vecchio e ormai demolito campo “Carlo Pranzo). Il bilancio dei giallorossi è più che buono e registra questi dati: 7 vittorie (tre 1-0, due 2-1, un 3-1 e un 3-2), 3 pareggi (due 0-0 e un 1-1) e, quindi, nessuna sconfitta. Le reti fatte dal Lecce sono state 14 e quella dalla Ternana 6.

In Coppa Italia le due squadre si sono scontrate a Lecce una sola volta (due in Umbria). Si giocò 22 anni fa, il 18 agosto 1999 nel primo girone eliminatorio I giallorossi di mister Alberto Cavasin davanti a 8.279 spettatori si portarono in vantaggio al 48 con Claudio Bonomi, ma al 67’ la Ternana pareggiò con Onorato e al 91 Cristiano Lucarelli si fece parare un rigore. Quell’errore fu decisivo per la classifica finale del girone che, alla fine, vide la Ternana con 14 punti, davanti al Lecce con 13, passare il turno.

Link Sponsorizzato

Ẻ la terza volta che un Lecce – Ternana si gioca nel mese di novembre. La prima volta risale a 45 anni fa. Si gioco il 14 novembre 1976. Il Lecce del nuovo presidente Francesco Iurlano (era stato eletto due mesi prima) e di mister Antonio (“Mimino”) Renna s’impose per 1-0 grazie al gol al 54’ del bomber Gaetano Montenegro. La seconda volta in novembre proprio nell’ultima partita che si giocò nel 2002; di questa ne parleremo in fondo.

Il Lecce, nella sua storia, ha giocato in casa nel giorno 26 novembre soltanto le seguenti tre partite: nel 1994, in Serie B, ko con la Fidelis Andria per 0-1, nel 1995, in C1, con il Trapani vittoria per 3-0 e nel 2011, in A, con il Catania ko per 0-1.

Link Sponsorizzato

Nei 29 campionati in Serie B il Lecce ha giocato nel giorno di venerdì, in casa, finora, 11 partite (tra casa e fuori 26). Il bilancio dei giallorossi è di 6 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte.

La prima volta tra le due squadre nel Salento risale a 75 anni fa. La partita si giocò l’8 dicembre 1946, alla 11esima giornata, in Serie B\c (c’erano tre gironi). I giallorossi del presidente Renato Bertelli e di mister Raffaele Anguilla (dopo due altre patite si dimetterà perché chiamato a Roma per una importante carica politica) giocarono con: Gisberti; Alfonso, Monsellato; Russo, Dolfi, Natale; Ciccone, Gavazzi, Pavesi, Gelsomino, De Santis. I rossoverdi del mister ungherese Eugenio Tacacs scesero in campo, invece, con: Ukmar; Lestini, Caciagli; Mozzetta, Bruscantini, Strinati, Maran, Moretti, Cardinali, Tossio, D’Orazi. L’arbitro fu il signor Colamarino di Torre Annunziata. (Napoli). Il Lecce si portò in vantaggio al 10’ con Michele Natale (il mai dimenticato “Bobby” che smesso di giocare farà il massaggiatore della squadra per molti anni), al 51’ arrivò il raddoppio con Pavesi (vero nome De Marco Aurelio), al 59’ la Ternana accorciò le distanze con Mozzetta, ma il sigillo finale lo mise al 77’ Dario Ciccone per il definitivo 3-1.Questo resta il miglior risultato ottenuto contro la squadra umbra.

A questa vittoria ne seguirono tre altre di fila, nel 1947, 1968 e 1976 tutte con lo stesso risultato di 1-0. Poi, dopo due pareggi di seguito nel marzo 1978 (1-1) e dicembre 1978 (0-0), arrivarono tre altre vittorie di seguito, nel 1980 (2-1), nel 1992 (2-1) e nel 1999 (3-2).

Come abbiamo visto le due squadre si sono scontrate in Serie C una sola volta. Accadde l’11 febbraio 1968 alla 21esima giornata con le due squadre che trovandosi nei primi posti si contendevano la promozione in Serie B; fu un duello avvincente. Quella partita fu seguita da un pubblico numeroso, speranzoso ed entusiasta. La squadra umbra fu accolta da un grande striscione posto sulla balaustra della tribuna stampa con la scritta “al Lecce la B e alla Ternana la pipì“. I giallorossi del presidente Marcello Indraccolo (uno dei migliori nella storia della società) e di mister Giovanni Seghedoni giocarono una partita tutto cuore e sconfissero i rossoverdi per 1-0 grazie a un bellissimo gol al 12’ del bomber Nicola Taiano (diagonale imprendibile fatto partite dal vertice dell’area di rigore). Taiano, in quella stagione, fu il miglior marcatore del Lecce con 14 reti. Quel giorno, tra gli atri giocarono il portiere Mezzanzanica, Cartisano, Sacchella, Bersellini, Mellina, ecc. Alla fine del campionato la Ternana con un bruciante finale si classificò al primo posto con 52 punti e approdò in Serie B, alle sue spalle la Casertana con 51, il Taranto con 47 e il Lecce con 43.

L’ultima partita, come già ricordato risale a 19 anni fa. Si giocò il 10 novembre 2002, alla 11esima giornata, in Serie B. I giallorossi di mister Delio Rossi e i rossoverdi di mister Mario Beretta non andarono oltre lo 0-0. Il Lecce si schierò con: G. Rossi; Abruzzese, Silvestri, Savino (53’ Billy), Tonetto; Piangerelli, Donadel, Di Vicino (80’ Konan), Giorgetti (46’ Vucinic); Chevanton, Giacomazzi. La Ternana giocò, invece, con: Marcon; Tarozzi, Paci, Terni, Nicola; Giampà, Brevi, D’Aversa, Sussi (83’ Gissi); Borgobello, Frick (73’ Zaniolo). L’arbitro fu il signor Antonio Dattilo di Locri (Reggio Calabria). Gli spettatori furono 6.479 (compresi i 2.699 abbonati) che portarono un incasso di € 65,256,00.

Vittorio Renna