Aumento dei contagi tra i bambini. Occorre fare la vaccinazione per evitare forme gravi e sindrome multi infiammatoria.

SALENTO – Sono settantacinque i bambini che, oggi, hanno ricevuto il primo vaccino anticovid 19 allo Spallanzani di Roma. Per loro il concetto di salvare se stessi per salvare il mondo è un concetto semplice così come è semplice il fatto che, per uscirne presto e vivi da questa pandemia, vi sia un unico modo: vaccinarsi.

Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore della sanità e coordinatore del Comitato tecnico scientifico per l’emergenza coronavirus, in conferenza stampa, ha sottolineato che il via libera dall’Aifa alla vaccinazione dei bambini, è arrivata dopo la valutazione dei dati trasmessi dagli stati Uniti in cui i bambini vaccinati sono quattro milioni. Lo studio pediatrico dei casi in Europa ha messo in luce che ogni diecimila casi sintomatici di covid, 65 bambini finiscono in ospedale e ben 6 nelle terapie intensive.

Tra i sintomatici, il 7 per cento può sviluppare i sintomi del long covid e il 45 per cento la sindrome multi infiammatoria. Il generale Francesco Figliuolo annuncia per i bambini una campagna vaccinale spedita sino a Natale con una media di 500mila somministrazioni al giorno nei giorni feriali e 350mila in quelli festivi. Il richiamo del vaccino Pfizer sarà effettuato a tre settimane di distanza dalla prima iniezione e la dose sarà pari ad un terzo del dosaggio autorizzato per adulti e adolescenti.

In Puglia, il Presidente Emiliano, in una circolare denominata “piano strategico vaccinazione anti covid 19- avvio campagna somministrazione per la popolazione pediatrica ( 5-11 anni)- indicazione operative, ha spiegato che le vaccinazioni dei bambini avverranno dai pediatri, nelle scuole e nei centri di cura per i fragili. Sempre in Puglia, dove i bambini da sottoporre a vaccinazione sono 233.067, 82 scuole hanno già aderito alla proposta di trasformarsi in hub vaccinali. Ad oggi, però, non si conosce il dato di adesione da parte delle famiglie.

Intanto uno studio italiano pubblicato su Pediatric Rheumatology, condotto su 149 pazienti affetti dalla sindrome di Kawasaki e da Sindrome multi infiammatoria sistemica è emerso che la popolazione affetta dalla sindrome multi infiammatoria, si caratterizza da un’età media più alta, un maggiore necessità di terapia intensiva pediatrica, una maggiore probabilità di avere una miocardite o insufficienza pediatrica e di aver un maggior bisogno di ventilazione polmonare. Sul British Medical Journal è stato pubblicato un articolo che riassume come si presenta l’infezione da covid 19 sui bambini.

I sintomi più frequenti sono: febbre, tosse, mal di gola, congestione, mal di testa, vomito e diarrea. In caso di malattia severa, le complicanze da Sars, possono provocare sepsi, sindrome da shock tossico, miocarditi e meningiti. Si è in presenza di malattia infiammatoria multisistemica, che si sviluppa dopo 2-6 settimane dopo l’infezione da Sars Covid 19, quando, oltre alla febbre e ai marcatori infiammatori elevati, vi sia una disfunzione multiorgano (cardiaco, dermatologico, gastrointestinale, renale, respiratorio, ematologico, neurologico). La pandemia, purtroppo, non è detto, quindi, che risparmi i bambini. Anzi, tra i bambini in età scolare c’è stata una vera impennata di casi. Nel periodo 22 novembre – 5 dicembre, i casi segnalati nella fascia d’età scolare sono 48.503, di cui il 51 % riguarda la fascia dei bambini in età compresa tra i 6 e gli 11 anni.

Pertanto, il Dott. Piero Valentini, responsabile di Malattie infettive pediatriche del policlinico Gemelli di Roma, conferma che “ non è vero che i bambini non manifestino forme gravi”. La società italiana dei medici pediatri, in persona del Presidente Giuseppe Mele, afferma che” per proteggere i bambini, è estremamente importante vaccinarli. La vaccinazione, infatti, li protegge dalle varie complicanze del covid, patologia che sta creando, tra l’altro, diversi problemi neuropsichiatrici”.