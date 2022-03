Misteriosa intimidazione: apre la porta di casa e un uomo incappucciato gli spara alla gamba

TAVIANO (Lecce) – Apre la porta di casa e gli sparano ad una gamba. Misterioso avvertimento a colpi d’arma da fuoco nel tardo pomeriggio a Taviano, dove un 54enne del posto, F.P., è stato ferito da una pistolettata ad un arto.

L’episodio si è verificato intorno alle 18, momento in cui qualcuno ha suonato al campanello dell’abitazione della vittima, situata in via Vittorio Veneto, poco distante dal centro del paese. Quando ha aperto la porta di casa, il 54enne si è ritrovato di fronte un individuo incappucciato che ha estratto un’arma, sembra una pistola, e ha fatto fuoco.

Il malcapitato è rimasto ferito alla gamba destra ed è crollato per terra tra le urla di dolore, mentre il balordo è fuggito via per poi dileguarsi a piedi per le vie limitrofe. Al momento non si sa se il padrone di casa abbia aperto perché conosceva chi era andato a cercarlo o se il malfattore si sia fatto aprire la porta con l’inganno.

Il ferito è stato soccorso dai sanitari del 118, giunti con un’ambulanza ed un’auto medica da Gagliano Del Capo, che l’hanno condotto presso l’ospedale “Ferrari” di Casarano, in codice giallo. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

Sul luogo dell’accaduto anche i carabinieri della stazione locale insieme ai colleghi della compagnia di Casarano, da subito impegnati nelle indagini.

I militari ascolteranno l’obiettivo di quella che ha tutta l’aria di essere un’intimidazione, per cercare di capire di più sull’accaduto, al momento avvolto nel mistero.

